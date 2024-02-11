Во время ночной атаки силы ПВО ликвидировали все ударные дроны на подступах к Киеву: жертв и разрушений в столице нет

Во время ночной атаки все направленные на Киев ударные беспилотники были ликвидированы силами противовоздушной обороны на подступах к городу. В столице не зафиксировано жертв или разрушений. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью враг выпустил очередную воздушную атаку на столицу Украины. Удары на Киев были нанесены с помощью ударных беспилотников "Shahed", которые враг запустил из района полигона Чауда, расположенного на временно оккупированной территории Крыма.

Вражеские дроны приближались к Киеву с западного направления.

Воздушная тревога в столице была объявлена и продолжалась почти 2 часа. Благодаря эффективным мерам противовоздушной обороны все беспилотники "Shahed" противника, направленные на Киев, были уничтожены еще на подступах к городу (точное количество будет обнародовано Воздушными Силами).

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По предварительным данным оперативной сводки - в столице без жертв и разрушений.

Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали изменение направления движения нескольких групп беспилотников "Шахид" в разных регионах