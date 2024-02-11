Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали изменение направления движения нескольких групп беспилотников "Шахид" в разных регионах
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщили об изменениях в передвижении групп беспилотников Shahed иранского производства в разных регионах страны: некоторые из них направляются на северо-запад от Винницы, на запад вдоль границы между Николаевом и Кировоградом, а также от Кировограда до Черкасс.
Зафиксировано изменение направления движения групп "шахедов" в разных регионах страны. Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины, передает УНН.
Детали
По последним данным Воздушных Сил ВС Украины:
Винницкая область: группа "шахедов" направляется северо-западным курсом.
Николаевщина и Кировоградская область: другая группа "шахедов" движется вдоль границы этих областей на запад.
Кировоградщина и Черкащина: группа "шахедов" из Кировоградской области направлена в Черкасскую область.
Черное море и Николаевщина: несколько новых групп "шахедов" с Черного моря направляются на Николаевщину.
Воздушные Силы ВС Украины зафиксировали изменение направления движения нескольких групп беспилотников "Шахид" в разных регионах
Военно-воздушные силы Украины сообщили об изменениях в передвижении групп беспилотников Shahed иранского производства в разных регионах страны: некоторые из них направляются на северо-запад от Винницы, на запад вдоль границы между Николаевом и Кировоградом, а также от Кировограда до Черкасс.
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