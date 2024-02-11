Повітряні Сили ЗС України зафіксували зміну напрямку руху кількох груп безпілотників "Шахід" у різних регіонах
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомили про зміни в пересуванні груп безпілотників Shahed іранського виробництва в різних регіонах країни: деякі з них прямують на північний захід від Вінниці, на захід уздовж кордону між Миколаєвом і Кіровоградом, а також від Кіровограда до Черкас.
Зафіксована зміна напрямку руху груп "шахедів" в різних регіонах країни. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає УНН.
Деталі
За останніми даними Повітряних Сил ЗС України:
Вінниччина: група "шахедів" прямує північно-західним курсом.
Миколаївщина та Кіровоградська область: інша група "шахедів" рухається вздовж межі цих областей на захід.
Кіровоградщина та Черкащина: група "шахедів" з Кіровоградської області спрямована на Черкащину.
Чорне море та Миколаївщина: кілька нових груп "шахедів" з Чорного моря прямують на Миколаївщину.