Під час нічної атаки сили ППО ліквідували всі ударні дрони на підступах до Києва: жертв і руйнувань у столиці немає
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони знищили всі ударні безпілотники, націлені на Київ, на околицях міста, жертв і руйнувань у столиці не зафіксовано.
Під час нічної атаки всі спрямовані на Київ ударні безпілотники були ліквідовані силами протиповітряної оборони на підступах до міста. У столиці не зафіксовано жертв чи руйнувань. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, передає УНН.
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Сьогодні вночі ворог випустив чергову повітряну атаку на столицю України. Удари на Київ були завдані за допомогою ударних безпілотників "Shahed", які ворог запустив із району полігону Чауда, розташованого на тимчасово окупованій території Криму.
Ворожі дрони наближалися до Києва із західного напрямку.
Повітряна тривога в столиці була оголошена і тривала майже 2 години.
Завдяки ефективним заходам протиповітряної оборони всі безпілотники "Shahed" противника, спрямовані на Київ, були знищені ще на підступах до міста (точна кількість буде оприлюднена Повітряними Силами).
Додамо
За попередніми даними оперативного зведення - у столиці без жертв та руйнувань.
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