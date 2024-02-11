Нова загроза: Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про виявлення ворожих БпЛА у Васильківському районі на Дніпропетровщені
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про виявлення нових ворожих безпілотників у Васильківському районі Дніпропетровської області, їхній рух вказує на можливий напрямок до міста Павлоград.
Нове виявлення ворожих БпЛА у повітряному просторі України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Повітряні Сили ЗС України сповіщають про ще ударні ворожі безпілотники (БпЛА) у Васильківському районі Дніпропетровської області. Вектор руху ворожих БпЛА вказує на можливий напрямок до міста Павлоград.
Військово-повітряні сили України попереджають про можливі атаки безпілотників у Запорізькій та Дніпропетровській областях11.02.24, 22:09 • 32357 переглядiв