Нова загроза: Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про виявлення ворожих БпЛА у Васильківському районі на Дніпропетровщені

Нове виявлення ворожих БпЛА у повітряному просторі України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Повітряні Сили ЗС України сповіщають про ще ударні ворожі безпілотники (БпЛА) у Васильківському районі Дніпропетровської області. Вектор руху ворожих БпЛА вказує на можливий напрямок до міста Павлоград.

Військово-повітряні сили України попереджають про можливі атаки безпілотників у Запорізькій та Дніпропетровській областях