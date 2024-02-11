Повітряні сили ЗСУ виявили ударні групи ворожих безпілотників на Херсонщині

Нова загроза на південному фронті: ударні групи ворожих безпілотників виявлені в Херсонській області. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає УНН.

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Повітряні Сили Збройних Сил України повідомляють про потенційну загрозу ударних ворожих БпЛА у Херсонській області, які зафіксовані у напрямку Миколаївщини з курсом північно-західним.

Нова загроза: Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про виявлення ворожих БпЛА у Васильківському районі на Дніпропетровщені