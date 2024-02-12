Объявлена воздушная тревога в Донецкой области в связи с активизацией российской авиации

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  180440 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  232021 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  200413 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  246943 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  282317 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  229136 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  197207 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  211983 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  209081 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207827 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Новости по теме

Объявлена воздушная тревога в Донецкой области в связи с активизацией российской авиации

Воздушные силы Вооруженных сил Украины объявили воздушную тревогу в Донецкой области в связи с повышенной активностью вражеской тактической авиации на юго-востоке.

Война •   •  8784 просмотра
Объявлена воздушная тревога в Донецкой области в связи с активизацией российской авиации

Воздушные силы ВСУ зафиксировали перемещение вражеских беспилотников над несколькими регионами

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что наблюдали активность вражеских беспилотников в нескольких областях, включая Кировоградскую, Полтавскую, Одесскую и Николаевскую, причем некоторые из них летели на север.

Война •   •  12258 просмотра
Воздушные силы ВСУ зафиксировали перемещение вражеских беспилотников над несколькими регионами

Воздушные силы Украины предупреждают о возможных ударах баллистики

Воздушные силы Украины предупредили о потенциальной угрозе баллистических ракет в областях, где была объявлена воздушная тревога.

Война •   •  17773 просмотра
Воздушные силы Украины предупреждают о возможных ударах баллистики

россияне атаковали Люботин, повредив нежилые здания, но жертв нет

россияне атаковали Люботин Харьковской области ракетами С-300, запущенными из Белгорода, повредив фасады нежилых зданий, но обошлось без жертв.

Война •   •  16447 просмотра
россияне атаковали Люботин, повредив нежилые здания, но жертв нет

рф ударила дронами по Павлограду: больницы на альтернативном питании

российские беспилотники атаковали город Павлоград в Днепропетровской области, вызвав отключение электроэнергии и перебои с водой в некоторых близлежащих населенных пунктах, а больницы были переведены на резервное питание.

Война •   •  16928 просмотра
рф ударила дронами по Павлограду: больницы на альтернативном питании

Обнаружена ракетная угроза в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях

Военно-воздушные силы Украины сообщили о ракетной угрозе в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, в том числе о ракетах, обнаруженных вблизи Павлограда.

Война •   •  18032 просмотра
Обнаружена ракетная угроза в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях

Воздушные силы ВСУ обнаружили ударные группы вражеских беспилотников на Херсонщине

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении ударных групп вражеских беспилотников, которые летят на северо-запад над Херсонской областью в направлении Николаева, что представляет новую потенциальную угрозу.

Война •   •  19350 просмотра
Воздушные силы ВСУ обнаружили ударные группы вражеских беспилотников на Херсонщине

Новая угроза: Воздушные Силы ВСУ сообщают об обнаружении вражеских БпЛА в Васильковском районе на Днепропетровщине

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении новых вражеских беспилотников в Васильковском районе Днепропетровской области, их движение указывает на возможное направление к городу Павлоград.

Война •   •  18645 просмотра
Новая угроза: Воздушные Силы ВСУ сообщают об обнаружении вражеских БпЛА в Васильковском районе на Днепропетровщине

Задержанный на границе: Украинец перевозил трости для ходьбы с возможностью стрелять и другие реликвии

Таможенники на украинско-румынской границе обнаружили в транспортном средстве гражданина Украины 3 трости с возможностями осуществления огнестрельного поражения и другие предметы старины.

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Задержанный на границе: Украинец перевозил трости для ходьбы с возможностью стрелять и другие реликвии

Военно-воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях

Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении ударных беспилотников иранского производства, движущихся над Запорожской и Днепропетровской областями.

Война •   •  21247 просмотра
Военно-воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях