Повітряні сили ЗС України знищили 14 безпілотників та 1 ракету під час нічної атаки рф

Уночі рф атакувала Україну 17 БпЛА "Shahed-136/131", ракетою Х-59 та зенітними ракетами С-300. Знищено 14 безпілотників та одну керовану ракету Х-59.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає УНН.

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У ніч на 12 лютого росіяни атакували Україну.

Окупанти використовували 17 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу "Shahed-136/131", керовану авіаційну ракету Х-59 та зенітні керовані ракети С-300.

Напад відбувся з району Приморсько-Ахтарськ (рф), а також з тимчасово окупованої території Запорізької області.

У результаті бойової роботи знищено 14 безпілотників "Шахед-136/131" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на території Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Додамо

Атака була відбита завдяки підрозділам мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

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