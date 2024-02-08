Четыре из восьми ракет, выпущенных по Селидовому, по предварительным данным, сделаны в КНДР: прокуроры собрали обломки
Киев • УНН
Прокуратура нашла фрагменты 4 северокорейских баллистических ракет и 4 российских ракет С-300, которые были использованы во время российской атаки на город Селидово, в результате которой погибла 1 женщина и были ранены 7 гражданских лиц, включая ребенка.
Четыре ракеты, которыми оккупанты ударили по Селидово, по предварительным данным, сделаны в Северной Корее, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.
"Сегодня ночью российские войска совершили комбинированную атаку на Селидово. По гражданской инфраструктуре оккупанты ударили 8 ракетами. На местах событий прокуроры собрали обломки средств поражения, которые внешне похожи на остатки баллистической северокорейской ракеты "КN-23", остальные четыре - "С-300". В дальнейшем собранные доказательства будут направлены на соответствующие экспертизы", - говорится в сообщении.
Напомним
8 февраля 2024 года, около 00:30, войска рф осуществили массированный ракетный обстрел г. Селидово. В результате атаки погибла женщина, еще 7 гражданских, среди которых 6-летний ребенок, получили ранения.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Добавим
В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз ранее призвали дождаться окончательных результатов экспертиз относительно возможного применения россией в Украине ракет северокорейского производства.
"Соответствующая экспертиза нам также назначена, объекты будут переданы со дня на день и уже после их изучения скажем однозначно. Конечно, предварительно мы просматривали и анализировали все фото и видеоматериалы, которые есть в общем доступе. Понимаем, что элементов, которые там зафиксированы, то есть визуально специфических деталей, кабелей, их цвета, материала и других характеристик ни в одной до сих пор исследованной российской ракете не было. В то же время установленных фактов использования ракет корейского производства, как и по факту атак по столице пока нет. Здесь будем выполнять свою работу и предоставим информацию дополнительно как только это станет возможным", - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.
Четыре из восьми ракет, выпущенных по Селидовому, по предварительным данным, сделаны в КНДР: прокуроры собрали обломки
Прокуратура нашла фрагменты 4 северокорейских баллистических ракет и 4 российских ракет С-300, которые были использованы во время российской атаки на город Селидово, в результате которой погибла 1 женщина и были ранены 7 гражданских лиц, включая ребенка.
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