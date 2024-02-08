Четыре из восьми ракет, выпущенных по Селидовому, по предварительным данным, сделаны в КНДР: прокуроры собрали обломки

Четыре ракеты, которыми оккупанты ударили по Селидово, по предварительным данным, сделаны в Северной Корее, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

"Сегодня ночью российские войска совершили комбинированную атаку на Селидово. По гражданской инфраструктуре оккупанты ударили 8 ракетами. На местах событий прокуроры собрали обломки средств поражения, которые внешне похожи на остатки баллистической северокорейской ракеты "КN-23", остальные четыре - "С-300". В дальнейшем собранные доказательства будут направлены на соответствующие экспертизы", - говорится в сообщении.

Напомним

8 февраля 2024 года, около 00:30, войска рф осуществили массированный ракетный обстрел г. Селидово. В результате атаки погибла женщина, еще 7 гражданских, среди которых 6-летний ребенок, получили ранения.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Добавим

В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз ранее призвали дождаться окончательных результатов экспертиз относительно возможного применения россией в Украине ракет северокорейского производства.

"Соответствующая экспертиза нам также назначена, объекты будут переданы со дня на день и уже после их изучения скажем однозначно. Конечно, предварительно мы просматривали и анализировали все фото и видеоматериалы, которые есть в общем доступе. Понимаем, что элементов, которые там зафиксированы, то есть визуально специфических деталей, кабелей, их цвета, материала и других характеристик ни в одной до сих пор исследованной российской ракете не было. В то же время установленных фактов использования ракет корейского производства, как и по факту атак по столице пока нет. Здесь будем выполнять свою работу и предоставим информацию дополнительно как только это станет возможным", - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.