Чотири з восьми ракет, випущених по Селидовому, за попередніми даними, зроблені у КНДР: прокурори зібрали уламки

Чотири ракети, якими окупанти вдарили по Селидовому, за попередніми даними, зроблені у Північній Кореї, передає УНН із посиланням на прокуратуру Донецької області.

"Сьогодні вночі російські війська здійснили комбіновану атаку на Селидове. По цивільній інфраструктурі окупанти вдарили 8 ракетами. На місцях подій прокурори зібрали уламки засобів ураження, які зовні схожі на залишки балістичної північнокорейської ракети "КN-23", інші чотири – "С-300". У подальшому зібрані докази будуть направлені на відповідні експертизи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

8 лютого 2024 року, близько 00:30, війська рф здійснили масований ракетний обстріл м. Селидового. В результаті атаки загинула жінка, ще 7 цивільних, серед яких 6-річна дитина, зазнали поранень.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Додамо

У Київському науково-дослідного інституту судових експертиз раніше закликали дочекатися остаточних результатів експертиз щодо можливого застосування росією в Україні ракет північнокорейського виробництва.

"Відповідна експертиза нам також призначена, об’єкти будуть передані з дня на день і вже після їх вивчення скажемо однозначно. Звісно, попередньо ми переглядали та аналізували всі фото й відеоматеріали, які є в загальному доступі. Розуміємо, що елементів, які там зафіксовані, тобто візуально специфічних деталей, кабелів, їх кольору, матеріалу та інших характеристик у жодній досі дослідженій російській ракеті не було. Водночас встановлених фактів використання ракет корейського виробництва, як і за фактом атак по столиці наразі немає. Тут будемо виконувати свою роботу й надамо інформацію додатково щойно це стане можливим", - розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін.