Вже 1852 мирних жителів загинули у Донецькій області через російські обстріли

росіяни вбили вже 1852 мирних мешканця Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Станом на 13 лютого росіяни вбили 1852 мирних мешканця Донецької області, та поранили ще 4554 людей. Він нагадав, що тільки 12 лютого загинули троє мирних мешканців Селидового, та поранений один у Нью-Йорку.

Росія вбиває цивільних! За 12 лютого росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 3 у Селидовому і 1 у Нью-Йорку - написав він.

Зазначимо, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Чотири з восьми ракет, випущених по Селидовому, за попередніми даними, зроблені у КНДР: прокурори зібрали уламки