Вже 1852 мирних жителів загинули у Донецькій області через російські обстріли
Київ • УНН
Станом на 13 лютого внаслідок російських атак у регіоні загинуло 1852 цивільних особи, ще 4554 отримали поранення. Лише 12 лютого було вбито 3 цивільних у Селидовому.
росіяни вбили вже 1852 мирних мешканця Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Станом на 13 лютого росіяни вбили 1852 мирних мешканця Донецької області, та поранили ще 4554 людей. Він нагадав, що тільки 12 лютого загинули троє мирних мешканців Селидового, та поранений один у Нью-Йорку.
Росія вбиває цивільних! За 12 лютого росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 3 у Селидовому і 1 у Нью-Йорку
Зазначимо, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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