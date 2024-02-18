росіянин спрямував підбитий винищувач на цивільних на окупованій Луганщині – ОВА

Російський пілот спрямував підбитий винищувач не в поля й ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганщині. Про кількість жертв наразі невідомо. Про це УНН повідомляє з посиланням на Луганську ОВА.

Пілот російського винищувача вчора скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців. А коли підсмажили вже його - думав виключно про себе, керуючи пошкодженим літаком. Тому спрямував літак не в поля і ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганщині