росіянин спрямував підбитий винищувач на цивільних на окупованій Луганщині – ОВА
Київ • УНН
Російський пілот направив свій збитий винищувач на цивільні населені пункти в окупованій Луганській області України, що могло призвести до людських жертв.
Російський пілот спрямував підбитий винищувач не в поля й ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганщині. Про кількість жертв наразі невідомо. Про це УНН повідомляє з посиланням на Луганську ОВА.
Пілот російського винищувача вчора скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців. А коли підсмажили вже його - думав виключно про себе, керуючи пошкодженим літаком. Тому спрямував літак не в поля і ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганщині
Повідомляється, що жителі села Дякове бачили, як російський винищувач вбиває цивільних.
"Повідомляють, що впав на вулицю, де "мешкає Любов Миколаївна". Про кількість жертв наразі невідомо", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Цієї ночі Повітряні сили збили 12 безпілотників "Shahed" та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Також був приземлений винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.