Командующий ВС ВСУ сообщил о сбитии еще двух российских самолетов на востоке

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил об уничтожении еще двух самолетов российских оккупантов - истребителей Су-34 и Су-35С - 19 февраля на Восточном направлении, пишет УНН.

Утро 19 февраля 2024-го. Восточное направление. Еще минус два самолета оккупанта! Это наша земля, и наше небо! Всем спасибо за боевую работу! Дальше будет!.. - написал Олещук в Telegram.

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