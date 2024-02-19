Командующий ВС ВСУ сообщил о сбитии еще двух российских самолетов на востоке

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
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Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  260217 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  315933 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  255261 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  274436 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  334635 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  304345 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  242930 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  223818 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Командующий ВС ВСУ сообщил о сбитии еще двух российских самолетов на востоке

Командующий Воздушных сил Украины сообщил об уничтожении двух российских самолетов Су-34 и Су-35С 19 февраля на востоке Украины.

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Командующий ВС ВСУ сообщил о сбитии еще двух российских самолетов на востоке

Блокада польской границы: Кубраков переговорил с главой Бюро нацбезопасности Польши из-за блокирования пассажирского транспорта

Из-за блокады транспорта польскими протестующими около 3 000 грузовиков скопились в очередях на польско-украинской границе, Кубраков переговорил с главой Бюро нацбезопасности Польши из-за блокирования пассажирского транспорта.

Общество •   •  21823 просмотра
Блокада польской границы: Кубраков переговорил с главой Бюро нацбезопасности Польши из-за блокирования пассажирского транспорта

Причина смерти Навального "не установлена" - пресс-секретарь российского оппозиционера

Матери и адвокатам Навального отказали в доступе к его телу в морге и сказали, что расследование его смерти все еще продолжается, а причина смерти не установлена.

Новости Мира •   •  16588 просмотра
Причина смерти Навального "не установлена" - пресс-секретарь российского оппозиционера

Пытали 16-летнего парня во время оккупации Купянщины: сообщено о подозрении трем приспешникам врага

Прокуратура сообщила о подозрении трем жителям Купянского района, которые в августе 2022 года пытали и издевались над 16-летним парнем, чтобы получить информацию о проукраински настроенных гражданах.

Война •   •  18134 просмотра
Пытали 16-летнего парня во время оккупации Купянщины: сообщено о подозрении трем приспешникам врага

Международный суд ООН оценит действия Израиля на палестинских территориях

Международный суд ООН начнет слушания по оценке правовых последствий действий Израиля на палестинских территориях с 1967 года.

Новости Мира •   •  14005 просмотра
Международный суд ООН оценит действия Израиля на палестинских территориях

В ЕС могут назвать режим санкций за нарушение прав человека именем навального

ЕС может переименовать свой режим санкций за нарушение прав человека на "режим санкций навального" в честь покойного российского политика.

Новости Мира •   •  13703 просмотра
В ЕС могут назвать режим санкций за нарушение прав человека именем навального

Спецотряды из кремля прибыли на ВОТ для слежки за работами так называемых "избирательных комиссий" - ГУР

Спецназовцы из Кремля прибыли на временно оккупированные территории Украины для мониторинга фальсификаций и надзора за незаконными так называемыми "президентскими выборами".

Война •   •  20035 просмотра
Спецотряды из кремля прибыли на ВОТ для слежки за работами так называемых "избирательных комиссий" - ГУР

В Европе ищут альтернативу НАТО на случай избрания Трампа

Европейские чиновники в частном порядке обсуждали создание общеконтинентального дополнения к НАТО, которое могло бы работать вместе с американскими гарантиями безопасности или заменить их, в зависимости от результатов выборов в США.

Новости Мира •   •  20077 просмотра
В Европе ищут альтернативу НАТО на случай избрания Трампа

Китай предложил Венгрии поддержку в вопросах безопасности

Китай предложил Венгрии сотрудничество в сфере безопасности, выходящее за пределы торговли.

Новости Мира •   •  18202 просмотра
Китай предложил Венгрии поддержку в вопросах безопасности

"Хлопок" в Макеевке: пылает нефтебаза

В оккупированной Макеевке Донецкой области загорелась нефтебаза после взрывов, о жертвах не сообщается.

Война •   •  21899 просмотра
"Хлопок" в Макеевке: пылает нефтебаза