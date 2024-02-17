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Командующий ВС ВСУ: утром на востоке сбиты три российских самолета

Командующий ВС ВСУ: утром на востоке сбиты три российских самолета

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 10:59  •  4449 просмотра

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По сообщению командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, сегодня утром на востоке Украины было уничтожено три вражеских самолета, среди которых два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

На Восточном направлении сегодня утром уничтожено сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35, сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук, пишет УНН.

Утром 17 февраля 2024 года на Восточном направлении подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35! Нас ничего не остановит! Спасибо, воины! Вместе – к победе!

- написал Олещук у Telegram.

Оккупанты потеряли более 1000 человек за минувшие сутки17 февраля 2024, 06:24 • 24493 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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