рф проводить зачистку в Авдіївці і ймовірно будуть перекидати підрозділи на інші напрямки - Лиховій

Російські окупанти проводять зачистку в Авдіївці. Ворог ймовірно буде перекидати якісь підрозділи на інші напрямки, але поки що пройшов досить короткий час, щоб це відбулося. Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання яка наразі ситуація з логістичними шляхами на підступах до Авдіївки, Лиховій відповів: "З логістичними шляхами зараз проблем немає, тому що наші війська відійшли на запасні рубежі. Вони облаштували нову лінію оборони, належним чином фортифіковану на кількох рівнях й в нас є міцний тил".

Лиховій зазначив, що росіяни проводять перегрупування.

Вони досягли якихось своїх тактичних цілей на Авдіївському напряму. Вони проводять зачистку в Авдіївці, тому що це місто, значна територіальна одиниця. Вони ймовірно, так, будуть перекидати якісь підрозділи на інші напрямки, але поки що пройшов досить короткий час, щоб це відбулося - розповів Лиховій.

На уточнююче запитання, що означає зачистка, це робота з нашими диверсійними групами, це робота з розмінування, Лиховій відповів:"Це те, що відбувається в місті з якого вийшли всі Сили, в тому числі те, що ви (телеведучий – ред.) сказали".

Доповнення

18 лютого Лиховій повідомляв, що росіяни активно намагаються розвинути наступ біля села Ласточкине, що біля Авдіївки. Проте там закріпилися значні Сили оборони й вони роблять все, що можна, щоб наступ ворога не був розвинутий. Він також заявляв, що ворог намагається проводити наступальні дії на інших напрямках, окрім Авдіївського, де кількість атак зменшилася.