рф проводить зачистку в Авдіївці і ймовірно будуть перекидати підрозділи на інші напрямки - Лиховій
Київ • УНН
російські окупанти зачищають Авдіївку, ймовірно, перекидаючи деякі підрозділи в інші райони.
Російські окупанти проводять зачистку в Авдіївці. Ворог ймовірно буде перекидати якісь підрозділи на інші напрямки, але поки що пройшов досить короткий час, щоб це відбулося. Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На запитання яка наразі ситуація з логістичними шляхами на підступах до Авдіївки, Лиховій відповів: "З логістичними шляхами зараз проблем немає, тому що наші війська відійшли на запасні рубежі. Вони облаштували нову лінію оборони, належним чином фортифіковану на кількох рівнях й в нас є міцний тил".
Лиховій зазначив, що росіяни проводять перегрупування.
Вони досягли якихось своїх тактичних цілей на Авдіївському напряму. Вони проводять зачистку в Авдіївці, тому що це місто, значна територіальна одиниця. Вони ймовірно, так, будуть перекидати якісь підрозділи на інші напрямки, але поки що пройшов досить короткий час, щоб це відбулося
На уточнююче запитання, що означає зачистка, це робота з нашими диверсійними групами, це робота з розмінування, Лиховій відповів:"Це те, що відбувається в місті з якого вийшли всі Сили, в тому числі те, що ви (телеведучий – ред.) сказали".
Доповнення
18 лютого Лиховій повідомляв, що росіяни активно намагаються розвинути наступ біля села Ласточкине, що біля Авдіївки. Проте там закріпилися значні Сили оборони й вони роблять все, що можна, щоб наступ ворога не був розвинутий. Він також заявляв, що ворог намагається проводити наступальні дії на інших напрямках, окрім Авдіївського, де кількість атак зменшилася.