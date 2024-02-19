рф проводит зачистку в Авдеевке и вероятно будут перебрасывать подразделения на другие направления - Лиховой
Киев • УНН
Российские оккупанты зачищают Авдеевку, вероятно, перебрасывая некоторые подразделения в другие районы.
Российские оккупанты проводят зачистку в Авдеевке. Враг вероятно будет перебрасывать какие-то подразделения на другие направления, но пока прошло достаточно короткое время, чтобы это произошло. Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На вопрос какая сейчас ситуация с логистическими путями на подступах к Авдеевке, Лиховий ответил: "С логистическими путями сейчас проблем нет, потому что наши войска отошли на запасные рубежи. Они обустроили новую линию обороны, должным образом фортифицированную на нескольких уровнях и у нас есть крепкий тыл".
Лиховий отметил, что россияне проводят перегруппировку.
Они достигли каких-то своих тактических целей на Авдеевском направлении. Они проводят зачистку в Авдеевке, потому что это город, значительная территориальная единица. Они вероятно, да, будут перебрасывать какие-то подразделения на другие направления, но пока что прошло достаточно короткое время, чтобы это произошло
На уточняющий вопрос, что означает зачистка, это работа с нашими диверсионными группами, это работа по разминированию, Лиховий ответил: "Это то, что происходит в городе из которого вышли все Силы, в том числе то, что вы (телеведущий - ред.) сказали".
Дополнение
18 февраля Лиховий сообщал, что россияне активно пытаются развить наступление возле села Ласточкино, что возле Авдеевки. Однако там закрепились значительные Силы обороны и они делают все, что можно, чтобы наступление врага не было развито. Он также заявлял, что враг пытается проводить наступательные действия на других направлениях, кроме Авдеевского, где количество атак уменьшилось.
рф проводит зачистку в Авдеевке и вероятно будут перебрасывать подразделения на другие направления - Лиховой
Российские оккупанты зачищают Авдеевку, вероятно, перебрасывая некоторые подразделения в другие районы.
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