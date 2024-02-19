рф проводит зачистку в Авдеевке и вероятно будут перебрасывать подразделения на другие направления - Лиховой

Российские оккупанты проводят зачистку в Авдеевке. Враг вероятно будет перебрасывать какие-то подразделения на другие направления, но пока прошло достаточно короткое время, чтобы это произошло. Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос какая сейчас ситуация с логистическими путями на подступах к Авдеевке, Лиховий ответил: "С логистическими путями сейчас проблем нет, потому что наши войска отошли на запасные рубежи. Они обустроили новую линию обороны, должным образом фортифицированную на нескольких уровнях и у нас есть крепкий тыл".

Лиховий отметил, что россияне проводят перегруппировку.

Они достигли каких-то своих тактических целей на Авдеевском направлении. Они проводят зачистку в Авдеевке, потому что это город, значительная территориальная единица. Они вероятно, да, будут перебрасывать какие-то подразделения на другие направления, но пока что прошло достаточно короткое время, чтобы это произошло - рассказал Лиховой.

На уточняющий вопрос, что означает зачистка, это работа с нашими диверсионными группами, это работа по разминированию, Лиховий ответил: "Это то, что происходит в городе из которого вышли все Силы, в том числе то, что вы (телеведущий - ред.) сказали".

Дополнение

18 февраля Лиховий сообщал, что россияне активно пытаются развить наступление возле села Ласточкино, что возле Авдеевки. Однако там закрепились значительные Силы обороны и они делают все, что можно, чтобы наступление врага не было развито. Он также заявлял, что враг пытается проводить наступательные действия на других направлениях, кроме Авдеевского, где количество атак уменьшилось.