Ластівчине гніздо

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26256 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156564 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 136231 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139223 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134876 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134827 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196457 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77592 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164669 перегляди

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14 квітня, 04:30 • 116962 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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ЗСУ стабілізували лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів - Тарнавський

Українські війська стабілізували лінію оборони на Авдіївському напрямку в районі Тоненького, Орлівки та Бердичів. росіянв невдало спробували наступати у районах Новомихайлівки та Роботиного.

Війна • 27 лютого, 13:54 • 24149 перегляди

Сили оборони здійснили відхід від села Ласточкине - речник ОСУВ "Таврія"

Українські війська відійшли від села Ласточкине, щоб організувати оборону вздовж інших населених пунктів.

Війна • 26 лютого, 10:10 • 22242 перегляди

російські війська захопили місто Ласточкине на сході України

За даними DeepState, ворожі війська захопили Ласточкине і намагаються наступати на Сєверне та Орлівку.

Війна • 24 лютого, 19:45 • 84045 перегляди

За останню добу рф завдала 10 ракетних ударів, 93 авіаційних атак, 141 залпових обстріла

За добу відбулося 84 бойових зіткнення: рф завдала 10 ракетних ударів, 93 авіаудари та 141 удар з реактивних систем залпового вогню, згідно зі зведенням Генерального штабу Збройних сил України.

Війна • 24 лютого, 05:54 • 38637 перегляди

росіяни на Авдіївському напрямку здійснили декілька висадок десанту впритул до окопів Сил оборони

Українські військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади відбили численні атаки російсько-терористичних військ під Авдіївкою, знищивши 35 ворогів та взявши в полон ще 9.

Війна • 22 лютого, 18:19 • 112294 перегляди

рф підтягує нові ресурси й за підтримки авіації намагається продовжувати штурми в напрямку Ласточкиного - Лиховій

Російські війська перегруповуються після важких втрат в Авдіївці, підтягують нові підрозділи і за підтримки авіації намагаються продовжити наступ далі на захід у напрямку Ласточкиного та сусідніх населених пунктів, в той час як українські війська зміцнюють свою оборону.

Війна • 22 лютого, 17:50 • 32503 перегляди

Ворог на Донеччині підтягує резерви і знову активно задіює авіацію – Тарнавський

Противник перегруповується та підтягує резерви в Донецькій області після втрат в Авдіївці, знову активно застосовує авіацію.

Війна • 22 лютого, 10:59 • 22689 перегляди

Зеленський подякував захисникам Ласточкиного, Новомихайлівки, Синьківки та Роботиного

Президент Зеленський відзначив захисників Ласточкиного, Новомихайлівки, Синьківки та Роботиного, які витримали найпотужніші російські атаки на своїх позиціях поблизу цих населених пунктів.

Війна • 21 лютого, 19:07 • 31131 перегляди

Окупанти пробують наступати малими штурмовими групами на Авдіївському напрямку - Лиховій

На Авдіївському напрямку російсько-терористичні війська здійснюють спроби невеликих групових штурмів, але українські захисники відбили 9 атак і утримали свої позиції.

Війна • 20 лютого, 15:15 • 22460 перегляди

На Таврійському напрямку росіяни чотири рази застосували хімічну зброю - Тарнавський

Росіяни майже припинили авіаудари на Таврійському напрямку, але активно проводять артилерійські обстріли та наземні штурми із застосуванням хімічної зброї.

Війна • 20 лютого, 11:43 • 26483 перегляди

Генштаб: Сили оборони відбили понад 70 атак росіян, знищили два ворожі літаки і чотири БК окупантів

Українські війська відбили більшість російських атак по всій лінії фронту в Бахмуті, Мар'їнці, Авдіївці та Запоріжжі в понеділок, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Війна • 19 лютого, 17:43 • 28166 перегляди

рф проводить зачистку в Авдіївці і ймовірно будуть перекидати підрозділи на інші напрямки - Лиховій

російські окупанти зачищають Авдіївку, ймовірно, перекидаючи деякі підрозділи в інші райони.

Війна • 19 лютого, 12:25 • 26008 перегляди

Ворог намагається проводити наступальні дії на інших напрямках, окрім Авдіївського, де кількість атак зменшилася - речник

Ситуація в районі відповідальності ОСУВ "Таврія" контрольована, кількість випадків застосування росіянами дронів-камікадзе залишається високою.

Війна • 19 лютого, 11:52 • 20222 перегляди

На кількох ділянках фронту тривають бої та обстріли, ЗСУ тримають оборону

Ситуація на фронті залишається стабільною на окремих ділянках, але включає бої та ворожі обстріли на різних напрямках: росіяни здійснили обстріли поблизу Авдіївки, Первомайського та Роботиного, тоді як українці відбили атаки у Білогорівці.

Війна • 18 лютого, 23:09 • 30209 перегляди

За останню добу рф завдала 8 ракетних ударів, 55 авіаційних атак, 137 залпових обстрілів

росія завдала численних ракетних і повітряних ударів по всій території України, в той час як українські війська відбили численні атаки в кількох регіонах.

Війна • 17 лютого, 05:36 • 32598 перегляди

Ситуація в Авдіївці: Тарнавський повідомив про пожежу на Коксохім, евакуацію поранених і полонених

Українські захисники відбили понад 30 російських атак навколо Авдіївки, в той час як у місті та прилеглих районах тривають запеклі бої.

Війна • 16 лютого, 20:48 • 33916 перегляди

ISW проаналізував ситуацію в Авдіївці: російські війська просуваються, але вони нездатні провести оточення

російські війська повільно просуваються в Авдіївці, що може створити умови, які змусять українські війська відступити зі своїх позицій у місті.

Війна • 16 лютого, 09:20 • 27236 перегляди