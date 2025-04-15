Ластівчине гніздо

Ситуація в Авдіївці: Тарнавський повідомив про пожежу на Коксохім, евакуацію поранених і полонених

Українські захисники відбили понад 30 російських атак навколо Авдіївки, в той час як у місті та прилеглих районах тривають запеклі бої.