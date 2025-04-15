Ластівчине гніздо

Українські війська стабілізували лінію оборони на Авдіївському напрямку в районі Тоненького, Орлівки та Бердичів. росіянв невдало спробували наступати у районах Новомихайлівки та Роботиного.
Українські війська відійшли від села Ласточкине, щоб організувати оборону вздовж інших населених пунктів.
За даними DeepState, ворожі війська захопили Ласточкине і намагаються наступати на Сєверне та Орлівку.
За добу відбулося 84 бойових зіткнення: рф завдала 10 ракетних ударів, 93 авіаудари та 141 удар з реактивних систем залпового вогню, згідно зі зведенням Генерального штабу Збройних сил України.
Українські військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади відбили численні атаки російсько-терористичних військ під Авдіївкою, знищивши 35 ворогів та взявши в полон ще 9.
Російські війська перегруповуються після важких втрат в Авдіївці, підтягують нові підрозділи і за підтримки авіації намагаються продовжити наступ далі на захід у напрямку Ласточкиного та сусідніх населених пунктів, в той час як українські війська зміцнюють свою оборону.
Противник перегруповується та підтягує резерви в Донецькій області після втрат в Авдіївці, знову активно застосовує авіацію.
Президент Зеленський відзначив захисників Ласточкиного, Новомихайлівки, Синьківки та Роботиного, які витримали найпотужніші російські атаки на своїх позиціях поблизу цих населених пунктів.
На Авдіївському напрямку російсько-терористичні війська здійснюють спроби невеликих групових штурмів, але українські захисники відбили 9 атак і утримали свої позиції.
Росіяни майже припинили авіаудари на Таврійському напрямку, але активно проводять артилерійські обстріли та наземні штурми із застосуванням хімічної зброї.
Українські війська відбили більшість російських атак по всій лінії фронту в Бахмуті, Мар'їнці, Авдіївці та Запоріжжі в понеділок, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
російські окупанти зачищають Авдіївку, ймовірно, перекидаючи деякі підрозділи в інші райони.
Ситуація в районі відповідальності ОСУВ "Таврія" контрольована, кількість випадків застосування росіянами дронів-камікадзе залишається високою.
Ситуація на фронті залишається стабільною на окремих ділянках, але включає бої та ворожі обстріли на різних напрямках: росіяни здійснили обстріли поблизу Авдіївки, Первомайського та Роботиного, тоді як українці відбили атаки у Білогорівці.
росія завдала численних ракетних і повітряних ударів по всій території України, в той час як українські війська відбили численні атаки в кількох регіонах.
Українські захисники відбили понад 30 російських атак навколо Авдіївки, в той час як у місті та прилеглих районах тривають запеклі бої.
російські війська повільно просуваються в Авдіївці, що може створити умови, які змусять українські війська відступити зі своїх позицій у місті.