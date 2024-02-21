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Зеленський подякував захисникам Ласточкиного, Новомихайлівки, Синьківки та Роботиного

Зеленський подякував захисникам Ласточкиного, Новомихайлівки, Синьківки та Роботиного

Київ • УНН

 • 31126 перегляди

Президент Зеленський відзначив захисників Ласточкиного, Новомихайлівки, Синьківки та Роботиного, які витримали найпотужніші російські атаки на своїх позиціях поблизу цих населених пунктів.

Оборонців Ласточкиного, Новомихайлівки, Синьківки та Роботиного відзначив Президент Володимир Зеленський у своєму щоденному відеозверненні до українців. Глава держави зауважив що воїни на позиціях біля цих населених пунктів впродовж доби витримали найбільш потужні російські штурми, передає УНН.

Наші воїни. Ласточкине, Авдіївський напрямок. Новомихайлівка, Мар’їнський напрямок. Синьківка, Купʼянський напрямок. Роботине, Запорізький напрямок. Найбільша активність російських штурмів за цю добу. І максимальна важлива стійкість та хоробрість наших воїнів. Дякую всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях.

– подякував Президент.

Деталі

Згідно з даними від Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 21 лютого за поточну добу відбулось 51 бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 спроби наступу біля Синьківки та Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки поблизу Тернів та Виїмки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито атаку неподалік Кліщіївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

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На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога біля Степового, Ласточкиного, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 10 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

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На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ.

Додатково

У наступах ворог активно застосовує авіацію. ЗА підрахунками Генштабу ЗСУ лише впродовж поточної доби росіяни завдали 3 ракетних та 84 авіаційних удари, як по позиціям українських військових, так і по прифронтових територіях, де живуть мирні мешканці.

У відповідь авіація Сил оборони завдала ударів по 10 позиціям окупантів та поцілила 2 зенітно-ракетних комплекси противника. Крім того, раніше повідомлялось, що  Повітряні Сили Збройних Сил України знищили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА.

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Підрозділи ракетних військ та артилерії теж вдало відпрацювали у середу. Вони завдали ударів по 5 позиціям ворога, знищили 2 склади паливно-мастильних матеріалів, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобів та 1 радіолокаційну станцію противника.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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