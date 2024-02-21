З Авдіївки рф почала перекидати вцілілі підрозділи на інші ділянки фронту - Жорін

З Авдіївки почали перекидати вцілілі російські підрозділи на інші ділянки фронту. Про це заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, передає УНН.

"На Авдіївському напрямку станом на сьогодні все в цілому очевидно - п**ари (росіяни – ред.) будуть просуватись, наскільки у них вистачить сил та залежно від того, хто з них виживе. Складна ситуація очікується і на інших напрямках. Тим більше з Авдіївки почали перекидати вцілілі п**арські (російські – ред.) підрозділи на інші ділянки фронту", - написав Жорін у Telegram.

Він зазначив, що в цілому українських військових чекають дуже складні бої.

"Говорив про це ще минулого року - росіяни готувались весь цей час. Готували сили, резерви, накопичували зброю та техніку. І підготувались. Зараз рф починає планомірно задіювати все це на полі бою. Найближчим часом, думаю, буде складна ситуація ще на Півдні і на Харківському напрямку", - заявив Жорін.

Доповнення

20 лютого Жорін повідомляв, що у росіян на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі й вони будуть це робити. 3 ОШБр разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки.

Сьогодні, 21 лютого начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомляв, що російські окупанти на Авдіївському напрямку дещо активізували спроби наступальних дій.