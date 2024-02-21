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росіяни дещо активізували спроби наступу на Авдіївському напрямку - Лиховій

росіяни дещо активізували спроби наступу на Авдіївському напрямку - Лиховій

Київ • УНН

 • 21022 перегляди

Українські захисники відбили 13 спроб російського наступу на Авдіївському напрямку - на заході від Авдіївки.

 російські окупанти на Авдіївському напрямку дещо активізували спроби наступальних дій. Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.  

На Авдіївському напрямку противник дещо активізував спроби наступальних дій. За минулу добу наші захисники та захисниці відбили 13 атак ворога в районі в районах Степового, Ласточкиного, Сєверного, Невельського Донецької області. Це на захід від Авдіївки

- розповів Лиховій.

Також він повідомив, що залишається гарячим Мар’їнський напрямок. 

"Там Сили оборони стримують ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка", - сказав Лиховій. 

Доповнення

Раніше Лиховій повідомляв, що окупанти пробують наступати малими штурмовими групами на Авдіївському напрямку.

20 лютого командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що у  росіян на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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