росіяни дещо активізували спроби наступу на Авдіївському напрямку - Лиховій
Київ • УНН
Українські захисники відбили 13 спроб російського наступу на Авдіївському напрямку - на заході від Авдіївки.
російські окупанти на Авдіївському напрямку дещо активізували спроби наступальних дій. Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На Авдіївському напрямку противник дещо активізував спроби наступальних дій. За минулу добу наші захисники та захисниці відбили 13 атак ворога в районі в районах Степового, Ласточкиного, Сєверного, Невельського Донецької області. Це на захід від Авдіївки
Також він повідомив, що залишається гарячим Мар’їнський напрямок.
"Там Сили оборони стримують ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка", - сказав Лиховій.
Доповнення
Раніше Лиховій повідомляв, що окупанти пробують наступати малими штурмовими групами на Авдіївському напрямку.
20 лютого командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що у росіян на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі.