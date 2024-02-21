россияне несколько активизировали попытки наступления на Авдеевском направлении - Лиховой
Киев • УНН
Украинские защитники отбили 13 попыток российского наступления на Авдеевском направлении - на западе от Авдеевки.
российские оккупанты на Авдеевском направлении несколько активизировали попытки наступательных действий. Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На Авдеевском направлении противник несколько активизировал попытки наступательных действий. За минувшие сутки наши защитники и защитницы отбили 13 атак врага в районе в районах Степного, Ласточкино, Северного, Невельского Донецкой области. Это к западу от Авдеевки
Также он сообщил, что остается горячим Марьинское направление.
"Там Силы обороны сдерживают врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка", - сказал Лиховий.
Дополнение
Ранее Лиховий сообщал, что оккупанты пробуют наступать малыми штурмовыми группами на Авдеевском направлении.
20 февраля командир Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявлял, что у россиян на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше.
россияне несколько активизировали попытки наступления на Авдеевском направлении - Лиховой
Украинские защитники отбили 13 попыток российского наступления на Авдеевском направлении - на западе от Авдеевки.
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