россияне несколько активизировали попытки наступления на Авдеевском направлении - Лиховой

российские оккупанты на Авдеевском направлении несколько активизировали попытки наступательных действий. Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На Авдеевском направлении противник несколько активизировал попытки наступательных действий. За минувшие сутки наши защитники и защитницы отбили 13 атак врага в районе в районах Степного, Ласточкино, Северного, Невельского Донецкой области. Это к западу от Авдеевки - рассказал Лиховой.

Также он сообщил, что остается горячим Марьинское направление.

"Там Силы обороны сдерживают врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка", - сказал Лиховий.

Дополнение

Ранее Лиховий сообщал, что оккупанты пробуют наступать малыми штурмовыми группами на Авдеевском направлении.

20 февраля командир Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявлял, что у россиян на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше.