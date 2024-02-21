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россияне несколько активизировали попытки наступления на Авдеевском направлении - Лиховой

россияне несколько активизировали попытки наступления на Авдеевском направлении - Лиховой

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 13:57  •  12267 просмотра

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Украинские защитники отбили 13 попыток российского наступления на Авдеевском направлении - на западе от Авдеевки.

 российские оккупанты на Авдеевском направлении несколько активизировали попытки наступательных действий. Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.  

На Авдеевском направлении противник несколько активизировал попытки наступательных действий. За минувшие сутки наши защитники и защитницы отбили 13 атак врага в районе в районах Степного, Ласточкино, Северного, Невельского Донецкой области. Это к западу от Авдеевки

- рассказал Лиховой.

Также он сообщил, что остается горячим Марьинское направление. 

"Там Силы обороны сдерживают врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка", - сказал Лиховий. 

Дополнение

Ранее Лиховий сообщал, что оккупанты пробуют наступать малыми штурмовыми группами на Авдеевском направлении.

20 февраля командир Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявлял, что у  россиян на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
donetskДонецк
росіяни дещо активізували спроби наступу на Авдіївському напрямку - Лиховій
Russians somewhat intensified their attempts to advance in the Avdiivka sector - Lykhoviy
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