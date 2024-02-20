Навколо Авдіївки висока інтенсивність боїв, основний напрямок для рф - Ласточкине

У росіян на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі й вони будуть це робити. Зараз 3 ОШБр разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки. Інтенсивність боїв висока. Про це заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, передає УНН.

У ворога на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі. І вони будуть це робити. Зараз Третя штурмова разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки. Інтенсивність боїв висока, але звісно не настільки жорстка, як була в місті - написав Жорін у Telegram.

Він зазначив, що основний напрямок для росіян на сьогодні – Ласточкине.

"Ми чітко усвідомлюємо, що в самому місті п**ари (росіяни – ред.) мають достатньо сил для подальшого наступу", - додав Жорін.

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Доповнення

Начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомляв, що російські окупанти проводять зачистку в Авдіївці. Ворог ймовірно буде перекидати якісь підрозділи на інші напрямки, але поки що пройшов досить короткий час, щоб це відбулося.