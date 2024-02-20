Вокруг Авдеевки высокая интенсивность боев, основное направление для рф - Ласточкино
Киев • УНН
Интенсивность боев вокруг Авдеевки высокая. Оккупанты сосредоточились, по словам украинского военного, на Ласточкино.
У россиян на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше и они будут это делать. Сейчас 3 ОШБр вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки. Интенсивность боев высокая. Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, передает УНН.
У врага на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше. И они будут это делать. Сейчас Третья штурмовая вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки. Интенсивность боев высокая, но конечно не настолько жесткая, как была в городе
Он отметил, что основное направление для россиян на сегодня - Ласточкино.
"Мы четко осознаем, что в самом городе п**ары (россияне - ред.) имеют достаточно сил для дальнейшего наступления", - добавил Жорин.
Захват Авдеевки: в британской разведке спрогнозировали дальнейшие действия россиян20 февраля 2024, 10:49 • 30732 просмотра
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Начальник отдела по связям с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщал, что российские оккупанты проводят зачистку в Авдеевке. Враг вероятно будет перебрасывать какие-то подразделения на другие направления, но пока что прошло достаточно короткое время, чтобы это произошло.
Вокруг Авдеевки высокая интенсивность боев, основное направление для рф - Ласточкино
Интенсивность боев вокруг Авдеевки высокая. Оккупанты сосредоточились, по словам украинского военного, на Ласточкино.
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