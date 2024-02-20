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Вокруг Авдеевки высокая интенсивность боев, основное направление для рф - Ласточкино

Вокруг Авдеевки высокая интенсивность боев, основное направление для рф - Ласточкино

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 15:09  •  5935 просмотра

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Интенсивность боев вокруг Авдеевки высокая. Оккупанты сосредоточились, по словам украинского военного, на Ласточкино.

У россиян на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше и они будут это делать. Сейчас 3 ОШБр вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки. Интенсивность боев высокая. Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, передает УНН.

У врага на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше. И они будут это делать. Сейчас Третья штурмовая вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки. Интенсивность боев высокая, но конечно не настолько жесткая, как была в городе

- написал Жорин в Telegram.

Он отметил, что основное направление для россиян на сегодня - Ласточкино.

"Мы четко осознаем, что в самом городе п**ары (россияне - ред.) имеют достаточно сил для дальнейшего наступления", - добавил Жорин.

Захват Авдеевки: в британской разведке спрогнозировали дальнейшие действия россиян20 февраля 2024, 10:49 • 30732 просмотра

Дополнение

Начальник отдела по связям с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщал, что российские оккупанты проводят зачистку в Авдеевке. Враг вероятно будет перебрасывать какие-то подразделения на другие направления, но пока что прошло достаточно короткое время, чтобы это произошло.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
avdiivkaАвдеевка
denis-prokopenkoДенис Прокопенко
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Навколо Авдіївки висока інтенсивність боїв, основний напрямок для рф - Ласточкине
Intensity of fighting is high around Avdiivka, the main direction for Russian Federation is Lastochkine
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