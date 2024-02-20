Захват Авдеевки: в британской разведке спрогнозировали дальнейшие действия россиян

В ближайшие недели россия, вероятно, попытается постепенно распространить свой территориальный контроль за пределы Авдеевки Донецкой области. Однако, оккупантам не хватает боеспособности, говорится в отчете разведки, который обнародовало министерство обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Как отмечается в отчете, за последнюю неделю российские войска захватили Авдеевку и коксохимический завод к северу от города, которые с октября 2023 года были объектом ожесточенных боев и находятся на линии фронта с 2014 года.

Украинские войска отошли на оборонительные позиции к западу от Авдеевки.

Вполне вероятно, что российским силам не хватает боевой эффективности, чтобы немедленно использовать захват Авдеевки, и им нужна пауза и переподготовка - говорится в отчете Минобороны Британии.

По данным британской разведки, в ближайшие недели россия, вероятно, попытается постепенно распространить свой территориальный контроль за пределы Авдеевки.

Дополнение

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что российским оккупантам, вероятно, придется взять оперативную паузу перед возобновлением наступательных операций на Авдеевском направлении или перебросить туда дополнительные подкрепления с других участков фронта, предполагают