Окупантам на Авдіївському напрямку доведеться взяти оперативну паузу чи перекинути підкріплення - ISW
Київ • УНН
На думку експертів Інституту вивчення війни, російським військам навколо Авдіївки, можливо, доведеться взяти оперативну паузу або надіслати підкріплення, щоб не допустити зупинки наступальних дій.
Російським окупантам, імовірно, доведеться взяти оперативну паузу перед поновленням наступальних операцій на Авдіївському напрямку або перекинути туди додаткові підкріплення з інших ділянок фронту, припускають експерти Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
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Як пише ISW у своєму новому звіті, темп російських наступальних операцій у районі Авдіївки різко знизився після захоплення міста.
Начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив 19 лютого, що кількість російських атак на авдіївському напрямку за останню добу значно знизилася, і що російські сили наразі перегруповуються та проводять операції із зачищення Авдіївки.
Лиховій зазначив, що російські обстріли та активність авіації в цьому районі також значно знизилися.
Російським силам, імовірно, доведеться взяти оперативну паузу перед поновленням значних наступальних операцій на Авдіївському напрямку або перекинути до цього району додаткові підкріплення з інших ділянок фронту, щоб не допустити кульмінації операцій під Авдіївкою
Російські сили мають у своєму розпорядженні резерви для такого посилення в інших секторах, але ISW не помітила жодних ознак того, що наразі російське командування перекидає ці резерви в бік Авдіївки.
Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш навпаки, заявив, що російське командування, імовірно, перекине сили, що скупчилися навколо Авдіївки, на інші, незазначені ділянки фронту в найближчому майбутньому.
Євлаш заявив, що для перекидання підрозділів з Авдіївки в бій на невизначених ділянках фронту російським силам, найімовірніше, знадобиться щонайменше тиждень.
Як зазначається, експерти ISW поки що не помітили жодних ознак того, як російські сили вирішать розподілити свої сили, розгорнуті наразі в районі Авдіївки.
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