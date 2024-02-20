Оккупантам на Авдеевском направлении придется взять оперативную паузу или перебросить подкрепления - ISW
Киев • УНН
По мнению экспертов Института изучения войны, российским войскам вокруг Авдеевки, возможно, придется взять оперативную паузу или прислать подкрепление, чтобы не допустить остановки наступательных действий.
Российским оккупантам, вероятно, придется взять оперативную паузу перед возобновлением наступательных операций на Авдеевском направлении или перебросить туда дополнительные подкрепления с других участков фронта, предполагают эксперты Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Как пишет ISW в своем новом отчете, темп российских наступательных операций в районе Авдеевки резко снизился после захвата города.
Начальник отдела по связям с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил 19 февраля, что количество российских атак на авдеевском направлении за последние сутки значительно снизилось, и что российские силы сейчас перегруппировываются и проводят операции по зачистке Авдеевки.
Лиховий отметил, что российские обстрелы и активность авиации в этом районе также значительно снизились.
Российским силам, вероятно, придется взять оперативную паузу перед возобновлением значительных наступательных операций на Авдеевском направлении или перебросить в этот район дополнительные подкрепления с других участков фронта, чтобы не допустить кульминации операций под Авдеевкой
Российские силы располагают резервами для такого усиления в других секторах, но ISW не заметила никаких признаков того, что сейчас российское командование перебрасывает эти резервы в сторону Авдеевки.
Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш наоборот, заявил, что российское командование, вероятно, перебросит силы, скопившиеся вокруг Авдеевки, на другие, необозначенные участки фронта в ближайшем будущем.
Евлаш заявил, что для переброски подразделений из Авдеевки в бой на неопределенных участках фронта российским силам, скорее всего, понадобится минимум неделя.
Как отмечается, эксперты ISW пока не заметили никаких признаков того, как российские силы решат распределить свои силы, развернутые сейчас в районе Авдеевки.
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Оккупантам на Авдеевском направлении придется взять оперативную паузу или перебросить подкрепления - ISW
По мнению экспертов Института изучения войны, российским войскам вокруг Авдеевки, возможно, придется взять оперативную паузу или прислать подкрепление, чтобы не допустить остановки наступательных действий.
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