В 3-й ОШБр заявили о без вести пропавших бойцах в Авдеевке
Киев • УНН
Третья отдельная штурмовая бригада сообщила о пропавших без вести солдатах в Авдеевке во время боев, где российские войска применяли управляемые бомбы, что привело к ранениям и пропаже без вести, хотя никаких подтвержденных пленных из бригады не было.
Третья отдельная штурмовая бригада имеет без вести пропавших в Авдеевке. Об этом рассказал в эфире Радио Свобода пресс-офицер бригады Александр Бородин, передает УНН.
Что касается пленных бойцов из состава бригады, то подтвержденной информации, по его словам, пока нет.
"Во время боев были и раненые, и к сожалению, пропавшие без вести, потому что российская армия применяла управляемые авиационные бомбы. Это мощное оружие, когда людей просто засыпает. Но пока каких-то подтвержденных пленных из нашей бригады нет", - сказал Бородин.
По его словам, бойцы бригады отошли на подготовленные оборонительные позиции.
"У нас есть зона ответственности, на которую мы отошли. Это подготовленная оборонительная линия. Все произошло в соответствии с планом. Здесь - большой театр действий, мне трудно оценивать линию обороны смежников. Относительно наших оборонительных линий, то они сейчас уже работают, они уже задействованы. Каких-то проблем я не вижу", - отметил Бородин.
Он добавил, что на линии обороны, где сейчас находятся подразделения Третьей штурмовой, - относительно тихо, если сравнивать с Авдеевкой.
"Враг пробует наступать, но все же это, по моему субъективному мнению, больше разведка боем. Они пытаются понять, где слабые места в новой линии обороны. Комплексных наступательных действий сейчас нет", - рассказал Бородин.
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