В 3-й ОШБр заявили о без вести пропавших бойцах в Авдеевке

Третья отдельная штурмовая бригада имеет без вести пропавших в Авдеевке. Об этом рассказал в эфире Радио Свобода пресс-офицер бригады Александр Бородин, передает УНН.

Что касается пленных бойцов из состава бригады, то подтвержденной информации, по его словам, пока нет.

"Во время боев были и раненые, и к сожалению, пропавшие без вести, потому что российская армия применяла управляемые авиационные бомбы. Это мощное оружие, когда людей просто засыпает. Но пока каких-то подтвержденных пленных из нашей бригады нет", - сказал Бородин.

По его словам, бойцы бригады отошли на подготовленные оборонительные позиции.

"У нас есть зона ответственности, на которую мы отошли. Это подготовленная оборонительная линия. Все произошло в соответствии с планом. Здесь - большой театр действий, мне трудно оценивать линию обороны смежников. Относительно наших оборонительных линий, то они сейчас уже работают, они уже задействованы. Каких-то проблем я не вижу", - отметил Бородин.

Он добавил, что на линии обороны, где сейчас находятся подразделения Третьей штурмовой, - относительно тихо, если сравнивать с Авдеевкой.

"Враг пробует наступать, но все же это, по моему субъективному мнению, больше разведка боем. Они пытаются понять, где слабые места в новой линии обороны. Комплексных наступательных действий сейчас нет", - рассказал Бородин.

Оккупанты обязались эвакуировать раненых воинов ВСУ из "Зенита", а взамен расстреляли - заявление 110 бригады

Дополнение

Ранее украинский мониторинговый проект DeepState сообщал, что россияне расстреляли 6 пленных украинских воинов на позиции Музей (на Зените).

По фактам расстрелов украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом начато досудебное расследование.