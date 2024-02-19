У 3-й ОШБр заявили про безвісти зниклих бійців в Авдіївці

Третя окрема штурмова бригада має безвісти зниклих в Авдіївці. Про це розповів в етері Радіо Свобода пресофіцер бригади Олександр Бородін, передає УНН.

Що ж до полонених бійців зі складу бригади, то підтвердженої інформації, за його словами, поки немає.

"Під час боїв були і поранені, і на жаль, зниклі безвісти, тому що російська армія застосовувала керовані авіаційні бомби. Це потужна зброя, коли людей просто засипає. Але поки якихось підтверджених полонених з нашої бригади немає", – сказав Бородін.

За його словами, бійці бригади відійшли на підготовлені оборонні позиції.

"У нас є зона відповідальності, на яку ми відійшли. Це підготовлена оборонна лінія. Все відбулося відповідно до плану. Тут – великий театр дій, мені важко оцінювати лінію оборони суміжників. Стосовно наших обороних ліній, то вони зараз вже працюють, вони вже задіяні. Якихось проблем я не бачу", – зазначив Бородін.

Він додав, що на лінії оборони, де зараз перебувають підрозділи Третьої штурмової, – відносно тихо, якщо порівнювати з Авдіївкою.

"Ворог пробує наступати, але все ж таки це, на мою суб’єктивну думку, більше розвідка боєм. Вони намагаються зрозуміти, де слабкі місця в новій лінії оборони. Комплексних наступальних дій зараз немає", – розповів Бородін.

Окупанти зобов’язалися евакуювати поранених воїнів ЗСУ із "Зеніту", а натомість розстріляли – заява 110 бригади

Доповнення

Раніше український моніторинговий проект DeepState повідомляв, що росіяни розстріляли 6 полонених українських воїнів на позиції Музей (на Зеніті).

За фактами розстрілів українських військовополонених в Авдіївці та Веселому розпочато досудове розслідування.