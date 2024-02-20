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Захоплення Авдіївки: у британській розвідці спрогнозували подальші дії росіян

Захоплення Авдіївки: у британській розвідці спрогнозували подальші дії росіян

Київ • УНН

 • 41554 перегляди

Британська розвідка прогнозує, що в найближчі тижні росія намагатиметься поступово поширити свій контроль за межі Авдіївки, але їй бракує бойового потенціалу.

У найближчі тижні росія, ймовірно, спробує поступово поширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки Донецької області. Однак, окупантам не вистачає боєздатності, йдеться у звіті розвідки, який оприлюднило міністерство оборони Британії, передає УНН

Деталі

Як зазначається у звіті, за останній тиждень російські війська захопили  Авдіївку та коксохімічний завод на півночі від міста, які з жовтня 2023 року були об'єктом запеклих боїв і перебувають на лінії фронту з 2014 року.

Українські війська відійшли на оборонні позиції на захід від Авдіївки.

Цілком імовірно, що російським силам не вистачає бойової ефективності, щоб негайно використати захоплення Авдіївки, і їм потрібна пауза і перепідготовка

- йдеться у звіті Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, у найближчі тижні росія, ймовірно, спробує поступово поширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки.

Доповнення

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російським окупантам, імовірно, доведеться взяти оперативну паузу перед поновленням наступальних операцій на Авдіївському напрямку або перекинути туди додаткові підкріплення з інших ділянок фронту, припускають 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
instytut-doslidzhennia-viinyІнститут дослідження війни
ministerstvo-oborony-velyka-brytaniiaМіністерство оборони (Велика Британія)
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