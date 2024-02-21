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Из Авдеевки рф начала перебрасывать уцелевшие подразделения на другие участки фронта - Жорин

Из Авдеевки рф начала перебрасывать уцелевшие подразделения на другие участки фронта - Жорин

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 15:43  •  14966 просмотра

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российские подразделения, оставшиеся в Авдеевке, начали передислокацию на другие участки фронта, поскольку ситуация там становится все более сложной.

Из Авдеевки начали перебрасывать уцелевшие российские  подразделения на другие участки фронта. Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, передает УНН.

"На Авдеевском направлении по состоянию на сегодня все в целом очевидно - п**ары (россияне - ред.) будут продвигаться, насколько у них хватит сил и в зависимости от того, кто из них выживет. Сложная ситуация ожидается и на других направлениях. Тем более из Авдеевки начали перебрасывать уцелевшие п**арские (российские - ред.) подразделения на другие участки фронта", - написал Жорин в Telegram.

Он отметил, что в целом украинских военных ждут очень сложные бои.

"Говорил об этом еще в прошлом году - россияне готовились все это время. Готовили силы, резервы, накапливали оружие и технику. И подготовились. Сейчас рф начинает планомерно задействовать все это на поле боя. В ближайшее время, думаю, будет сложная ситуация еще на Юге и на Харьковском направлении", - заявил Жорин.

Дополнение

20 февраля Жорин сообщал, что у россиян на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше и они будут это делать. 3 ОШБр вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки.

Сегодня, 21 февраля начальник отдела по связям с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий сообщал, что российские оккупанты на Авдеевском направлении несколько активизировали попытки наступательных действий.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
avdiivkaАвдеевка
telegramТелеграмма
kharkivХарьков
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