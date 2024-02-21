"Сім бойових літаків – російських "сушок" – за тиждень": Зеленський подякував ПС ЗСУ
Київ • УНН
Президент Зеленський подякував українським ПС ЗСУ за знищення семи російських бойових літаків за тиждень, які він назвав "російськими манекенами".
З подяки Повітряним Силам ЗСУ почав своє вечірнє відеозвернення Президент України Володимир Зеленський. Глава держави висловив вдячність за надійний захист неба та ліквідацію семи російських бойових літаків за тиждень. Слова Президента цитує УНН.
Перше – хочу подякувати нашим Повітряним силам, кожному, хто захищає наше небо. Є хороші результати щодо російських військових літаків. Сім бойових літаків – російських "сушок" – за тиждень. Я дякую вам, наші воїни, за влучність.
Деталі
Президент також зауважив, що одне з головних завдань цього року для нашої держави – саме захист неба й наших фронтових позицій від російських авіаційних й ракетних ударів.
Контекст
Ранком 21 лютого командувач Повітряних Сил Микола Олещук відзвітував, що наші оборонці неба збили російський винищувач Су-34.
19 лютого у ПС ЗСУ повідомили про знищення на Східному напрямку ще двох літаків російських окупантів - винищувачів Су-34 та Су-35С.
18 лютого оборонці неба також приземлили винищувач-бомбардувальник Су-34.
Ще раніше 17 лютого на Східному напрямку було знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.