ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34
Київ • УНН
Командувач ВПС України повідомив, що вони збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, а пілоту Су-35 пощастило врятуватися після маневрування.
Повітряні Сили збили російський винищувач Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, передає УНН.
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"Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило – зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья". Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався!
Він додав, що "Будемо їсти руSSкого ведмедя малими шматками".
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