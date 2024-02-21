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ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34

ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34

Київ • УНН

 • 28783 перегляди

Командувач ВПС України повідомив, що вони збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, а пілоту Су-35 пощастило врятуватися після маневрування.

Повітряні Сили збили російський винищувач Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, передає УНН.

Деталі

"Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило – зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики   "Вечного полета, братья". Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався!

написав Олещук.

Він додав, що "Будемо їсти руSSкого  ведмедя малими шматками".

Повітряні сили збили 12 "Shahed", 1 ракету Х-59 та приземлили винищувач-бомбардувальник Су-3418.02.24, 08:41 • 33698 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
sukhyi-su-34Су-34
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
mykola-oleshchukМикола Олещук
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