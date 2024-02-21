ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34

Международный день родного языка, Всемирный день чайного гриба. Что еще можно отметить 21 февраля

Сегодня - Международный день родного языка, основанный в 1999 году ЮНЕСКО с целью сохранения языков и культурного наследия, поскольку, по оценкам ученых, 43% существующих языков находятся под угрозой исчезновения.