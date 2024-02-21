"Семь боевых самолетов - российских "сушек" - за неделю": Зеленский поблагодарил ПС ВСУ
Киев • УНН
Президент Зеленский поблагодарил украинских ВС ВСУ за уничтожение семи российских боевых самолетов за неделю, которые он назвал "российскими манекенами".
С благодарности Воздушным Силам ВСУ начал свое вечернее видеообращение Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства выразил благодарность за надежную защиту неба и ликвидацию семи российских боевых самолетов за неделю. Слова Президента цитирует УНН.
Первое - хочу поблагодарить наши Воздушные силы, каждого, кто защищает наше небо. Есть хорошие результаты по российским военным самолетам. Семь боевых самолетов - российских "сушек" - за неделю. Я благодарю вас, наши воины, за меткость.
Детали
Президент также отметил, что одна из главных задач этого года для нашего государства - именно защита неба и наших фронтовых позиций от российских авиационных и ракетных ударов.
Контекст
Утром 21 февраля командующий Воздушных Сил Николай Олещук отчитался, что наши защитники неба сбили российский истребитель Су-34.
19 февраля в ВС ВСУ сообщили об уничтожении на Восточном направлении еще двух самолетов российских оккупантов - истребителей Су-34 и Су-35С.
18 февраля защитники неба также приземлили истребитель-бомбардировщик Су-34.
Еще раньше 17 февраля на Восточном направлении было уничтожено сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.
"Семь боевых самолетов - российских "сушек" - за неделю": Зеленский поблагодарил ПС ВСУ
Президент Зеленский поблагодарил украинских ВС ВСУ за уничтожение семи российских боевых самолетов за неделю, которые он назвал "российскими манекенами".
Дело Пашинского: суд не избрал меру пресечения экс-нардепу и объявил перерыв до 23 февраля
Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому, которого подозревают в хищении нефтепродуктов, на 23 февраля.
Днем россияне обстреляли Купянщину из минометов и артиллерии: погиб человек, еще один ранен
российские оккупационные войска обстреляли Купянский район Харьковской области из минометов и артиллерии, в результате чего один мирный житель погиб, еще один получил ранения.
Российские пропагандисты распространяют в TikTok ложные нарративы об отходе украинских войск из Авдеевки
Российские пропагандисты в TikTok распространяли ложные нарративы о том, что Вооруженные силы Украины сдали Авдеевку и ее защищали только наемники, а не бригада "Азов", которые Центр стратегических коммуникаций опроверг.
В оккупированном Донецке грузинского защитника "Азовстали" "приговорили" к пожизненному заключению - СМИ
Гражданин Грузии, который воевал за Украину, был "приговорен судом" в оккупированном Россией Донецке к пожизненному заключению за якобы убийство российских солдат.
Министерство обороны внедряет автоматизированные системы учета в воинских частях
Министерство обороны введет автоматизированные системы учета запасов и продуктов питания в воинских частях, чтобы упростить логистическое планирование и отчетность, а также сэкономить время.
Зеленский 25 февраля проведет большую конференцию с представителями власти и военными
Президент Зеленский проведет 25 февраля конференцию с участием военных, политических и правительственных лидеров Украины, чтобы обсудить будущий путь страны в таких сферах, как армия, интеграция в ЕС/НАТО и гарантии безопасности.
Украина призывает ввести санкции на российскую сельхозпродукцию, чтобы уменьшить напряжение среди европейских фермеров
Посол Украины в ЕС выступил за введение запрета на продажу российской сельскохозяйственной продукции в Европейском Союзе, чтобы помочь уменьшить напряженность среди европейских фермеров.
Брюссель завершит разработку переговорных рамок по вступлению Украины в ЕС до лета
Глава Еврокомиссии заявила, что Брюссель намерен представить рамки для переговоров о вступлении Украины в ЕС до начала лета.
Ракетная атака рф на Краматорск: известно о 9 пострадавших, спасатели продолжают разбирать завалы
В Краматорске продолжаются поисково-спасательные работы после того, как накануне вечером российский ракетный обстрел попал в жилые кварталы и промышленные зоны, ранив 9 человек и повредив 12 многоэтажных домов.