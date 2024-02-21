"Семь боевых самолетов - российских "сушек" - за неделю": Зеленский поблагодарил ПС ВСУ

С благодарности Воздушным Силам ВСУ начал свое вечернее видеообращение Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства выразил благодарность за надежную защиту неба и ликвидацию семи российских боевых самолетов за неделю. Слова Президента цитирует УНН.

Первое - хочу поблагодарить наши Воздушные силы, каждого, кто защищает наше небо. Есть хорошие результаты по российским военным самолетам. Семь боевых самолетов - российских "сушек" - за неделю. Я благодарю вас, наши воины, за меткость. - сказал Зеленский.

Детали

Президент также отметил, что одна из главных задач этого года для нашего государства - именно защита неба и наших фронтовых позиций от российских авиационных и ракетных ударов.

Контекст

Утром 21 февраля командующий Воздушных Сил Николай Олещук отчитался, что наши защитники неба сбили российский истребитель Су-34.

19 февраля в ВС ВСУ сообщили об уничтожении на Восточном направлении еще двух самолетов российских оккупантов - истребителей Су-34 и Су-35С.

18 февраля защитники неба также приземлили истребитель-бомбардировщик Су-34.

Еще раньше 17 февраля на Восточном направлении было уничтожено сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.