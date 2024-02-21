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Британська розвідка: армія рф посилила наземні атаки на Запорізькому напрямку біля Роботиного

Британська розвідка: армія рф посилила наземні атаки на Запорізькому напрямку біля Роботиного

Київ • УНН

 • 27133 перегляди

Британська розвідка повідомляє, що російські війська посилили наземні атаки поблизу села Роботине в Запорізькій області, намагаючись захопити населений пункт.

російські війська посилили наземні атаки на Запорізькому напрямку біля Роботиного. Вони намагаються захопити населений пункт, який ЗСУ звільнили влітку 2023 року. Про це йдеться у звіті розвідки, який оприлюднило Міністерство оборони Британії, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що на Запорізькому напрямку росія зібрала 58 загальновійськову армію та військово-десантні війська (ПДВ), які під час українського контрнаступу влітку 2023 року вже діяли на цьому напрямку. Тоді ворог зазнав великих втрат.

Проте, на думку розвідки, мобілізаційні заходи дозволили росії відновити ці підрозділи.

Останній тиждень російські війська посилили атаки на кількох точках лінії фронту, ймовірно, з метою розтягнути українські сили,

- припустили у розвідці.

Нагадаємо

За фактом розстрілу українських військовополонених під Роботиним Запорізької області, який був знятий на відео та розповсюджений в Інтернеті, відкрито кримінальне провадження.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
ministerstvo-oborony-velyka-brytaniiaМіністерство оборони (Велика Британія)
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
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