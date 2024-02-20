Розстріл окупантами українських військовополонених поблизу Роботиного: розпочато кримінальне провадження
Київ • УНН
За фактом розстрілу українських військовополонених під Роботиним Запорізької області, який був знятий на відео та розповсюджений в Інтернеті, відкрито кримінальне провадження.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених поблизу Роботиного Запорізької області. Про це у вівторок повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)
Як зазначається, 20 лютого в мережі було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії рф трьох українських захисників, взятих у полон.
За даними правоохоронців, подія відбулася 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.
"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - вказали в ОГП.
Раніше УНН повідомляв, що російські військові під час наступу на селище Роботине Запорізької області захопили частину великого опорного пункту і розстріляли українських військових.