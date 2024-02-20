Расстрел оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино: начато уголовное производство
Киев • УНН
По факту расстрела украинских военнопленных под Роботиным Запорожской области, который был снят на видео и распространен в Интернете, открыто уголовное производство.
Правоохранители начали расследование по факту расстрела оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино Запорожской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)
Как отмечается, 20 февраля в сети была распространена видеозапись расстрела военнослужащими армии РФ трех украинских защитников, взятых в плен.
По данным правоохранителей, событие произошло 18 февраля 2024 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.
"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - указали в ОГП.
Ранее УНН сообщал, что российские военные во время наступления на поселок Роботино Запорожской области захватили часть крупного опорного пункта и расстреляли украинских военных.
Расстрел оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино: начато уголовное производство
По факту расстрела украинских военнопленных под Роботиным Запорожской области, который был снят на видео и распространен в Интернете, открыто уголовное производство.
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