Расстрел оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино: начато уголовное производство

Правоохранители начали расследование по факту расстрела оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино Запорожской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - говорится в сообщении ОГП.

Как отмечается, 20 февраля в сети была распространена видеозапись расстрела военнослужащими армии РФ трех украинских защитников, взятых в плен.

По данным правоохранителей, событие произошло 18 февраля 2024 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - указали в ОГП.

Ранее УНН сообщал, что российские военные во время наступления на поселок Роботино Запорожской области захватили часть крупного опорного пункта и расстреляли украинских военных.