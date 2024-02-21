Британская разведка: армия рф усилила наземные атаки на Запорожском направлении возле Роботино

российские войска усилили наземные атаки на Запорожском направлении возле Роботино. Они пытаются захватить населенный пункт, который ВСУ освободили летом 2023 года. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало Министерство обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на Запорожском направлении россия собрала 58 общевойсковую армию и военно-десантные войска (ВДВ), которые во время украинского контрнаступления летом 2023 года уже действовали на этом направлении. Тогда враг понес большие потери.

Однако, по мнению разведки, мобилизационные меры позволили россии восстановить эти подразделения.

Последнюю неделю российские войска усилили атаки на нескольких точках линии фронта, вероятно, с целью растянуть украинские силы, - предположили в разведке.

Напомним

По факту расстрела украинских военнопленных под Роботиным Запорожской области, который был снят на видео и распространен в Интернете, открыто уголовное производство.