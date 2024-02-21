Британская разведка: армия рф усилила наземные атаки на Запорожском направлении возле Роботино

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  16635 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  65124 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  87773 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  128512 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
  •  145820 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  142102 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  178755 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  294946 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  325138 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  372937 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Британская разведка: армия рф усилила наземные атаки на Запорожском направлении возле Роботино

Британская разведка: армия рф усилила наземные атаки на Запорожском направлении возле Роботино

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 10:00  •  4316 просмотра

Read in English

Британская разведка сообщает, что российские войска усилили наземные атаки вблизи села Роботино в Запорожской области, пытаясь захватить населенный пункт.

российские войска усилили наземные атаки на Запорожском направлении возле Роботино. Они пытаются захватить населенный пункт, который ВСУ освободили летом 2023 года. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало Министерство обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на Запорожском направлении россия собрала 58 общевойсковую армию и военно-десантные войска (ВДВ), которые во время украинского контрнаступления летом 2023 года уже действовали на этом направлении. Тогда враг понес большие потери.

Однако, по мнению разведки, мобилизационные меры позволили россии восстановить эти подразделения.

Последнюю неделю российские войска усилили атаки на нескольких точках линии фронта, вероятно, с целью растянуть украинские силы,

- предположили в разведке.

Напомним

По факту расстрела украинских военнопленных под Роботиным Запорожской области, который был снят на видео и распространен в Интернете, открыто уголовное производство.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
zaporozheЗапорожье
Британська розвідка: армія рф посилила наземні атаки на Запорізькому напрямку біля Роботиного
British intelligence: Russian army intensifies ground attacks in Zaporizhzhia sector near Robotyno
Новости по теме

Британская разведка: армия рф усилила наземные атаки на Запорожском направлении возле Роботино

Британская разведка сообщает, что российские войска усилили наземные атаки вблизи села Роботино в Запорожской области, пытаясь захватить населенный пункт.

Война •   •  4316 просмотра
Британская разведка: армия рф усилила наземные атаки на Запорожском направлении возле Роботино

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Директор Фонда гарантирования вкладов физических лиц обратилась в правоохранительные органы из-за того, что журналисты спрашивали о ее зарубежных поездках и пользовании автомобилями, принадлежащими банку, который находится в стадии ликвидации.

Политика •   •  16635 просмотра
Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

"Имеет достаточно ресурсов": в комитете по нацбезопасности сообщили, сколько лет еще рф готова воевать

Согласно разведывательным данным, россия имеет еще достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну против Украины и в 2025 году, возможно, в 2026 году.

Война •   •  6603 просмотра
"Имеет достаточно ресурсов": в комитете по нацбезопасности сообщили, сколько лет еще рф готова воевать

На фронте погиб известный запорожский ученый Штатский

Известный запорожский ученый и исследователь истории меннонитов Максим Штатский погиб во время службы в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.

Война •   •  9308 просмотра
На фронте погиб известный запорожский ученый Штатский

Количество пострадавших от обстрела Краматорска возросло до 7: под завалами до сих пор могут быть люди

В результате российского ракетного обстрела Краматорска 20 февраля 7 человек были ранены, еще один человек может находиться под завалами, поэтому спасатели продолжают поисковую операцию.

Война •   •  8997 просмотра
Количество пострадавших от обстрела Краматорска возросло до 7: под завалами до сих пор могут быть люди

Северокорейские ракеты, которыми враг атаковал Украину, похожи на "Искандер-М", хотя имеют свою специфику - Александр Рувин

Северокорейские баллистические ракеты, похожие на российские "Искандер-М", были использованы россией для нападения на Украину, утверждают эксперты, которые нашли части северокорейской ракеты в Киеве.

Война •   •  9832 просмотра
Северокорейские ракеты, которыми враг атаковал Украину, похожи на "Искандер-М", хотя имеют свою специфику - Александр Рувин

ЕС согласовал 13-й пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину

ЕС согласовал свой 13-й пакет санкций против россии, который будет утвержден 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.

Война •   •  10413 просмотра
ЕС согласовал 13-й пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину

россияне разместили целый дивизион С-400 в Сакском районе Крыма - партизаны

По словам партизан, российские войска развернули целый дивизион С-400 на полуострове в Сакском районе.

Война •   •  11188 просмотра
россияне разместили целый дивизион С-400 в Сакском районе Крыма - партизаны

Отступление Украины из Авдеевки не изменит стратегической ситуации на поле боя - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россия смогла захватить Авдеевку благодаря сотрудничеству с Ираном, Северной Кореей и наращиванию собственного производства.

Война •   •  10400 просмотра
Отступление Украины из Авдеевки не изменит стратегической ситуации на поле боя - Столтенберг

Блокада польской границы: Варшава признала, что украинское зерно не остается в Польше

По словам заместителя профильного польского министра, сообщения о том, что украинское зерно остается в Польше, несмотря на эмбарго, не подтвердились.

Экономика •   •  11958 просмотра
Блокада польской границы: Варшава признала, что украинское зерно не остается в Польше