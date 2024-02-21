Зеленский поблагодарил защитников Ласточкино, Новомихайловки, Синьковки и Роботино

Защитников Ласточкино, Новомихайловки, Синьковки и Роботино отметил Президент Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении к украинцам. Глава государства отметил, что воины на позициях у этих населенных пунктов в течение суток выдержали наиболее мощные российские штурмы, передает УНН.

Наши воины. Ласточкино, Авдеевское направление. Новомихайловка, Марьинское направление. Синьковка, Купянское направление. Роботино, Запорожское направление. Наибольшая активность российских штурмов за эти сутки. И максимальная важная стойкость и храбрость наших воинов. Спасибо всем, кто в бою, на боевых постах, на боевых задачах. - поблагодарил Президент.

Детали

Согласно данным от Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 21 февраля за текущие сутки состоялось 51 боевое столкновение.

На Купянском направлении враг совершил 2 попытки наступления возле Синьковки и Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 4 атаки вблизи Тернов и Выемки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении силами обороны отражена атака неподалеку Клищеевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 12 атак врага возле Степного, Ласточкино, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 10 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника западнее Вербового и в районе Роботино Запорожской области.

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На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 2 попытки штурма позиций наших войск.

Дополнительно

В наступлениях враг активно применяет авиацию. По подсчетам Генштаба ВСУ только в течение текущих суток россияне нанесли 3 ракетных и 84 авиационных удара, как по позициям украинских военных, так и по прифронтовым территориям, где живут мирные жители.

В ответ авиация Сил обороны нанесла удары по 10 позициям оккупантов и поразила 2 зенитно-ракетных комплекса противника. Кроме того, ранее сообщалось, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательных БпЛА.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии тоже удачно отработали в среду. Они нанесли удары по 5 позициям врага, уничтожили 2 склада горюче-смазочных материалов, 3 пункта управления, 8 артиллерийских средств и 1 радиолокационную станцию противника.