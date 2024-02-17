За останню добу рф завдала 8 ракетних ударів, 55 авіаційних атак, 137 залпових обстрілів

ukenru
29 березня, 19:41 • 41170 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 94164 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 114713 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 116619 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 231730 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156578 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147169 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133107 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121714 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112870 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.8 м/с
85 %
749 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

29 березня, 17:06 • 36558 перегляди
У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

29 березня, 17:17 • 39880 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 43948 перегляди
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 32699 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 33249 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 231733 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385325 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440522 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448906 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358335 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 114714 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130555 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124754 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98668 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107846 перегляди
Актуальне
За останню добу рф завдала 8 ракетних ударів, 55 авіаційних атак, 137 залпових обстрілів

За останню добу рф завдала 8 ракетних ударів, 55 авіаційних атак, 137 залпових обстрілів

Київ • УНН

 • 32595 перегляди

росія завдала численних ракетних і повітряних ударів по всій території України, в той час як українські війська відбили численні атаки в кількох регіонах.

Протягом останньої доби відбулося 90 бойових зіткнень. рф завдала 8 ракетних та 55 авіаційних ударів. Додатково, 137 разів були обстріляні реактивними системами залпового вогню позиції наших військ та населені пункти. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень, під час яких ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів. Ще 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню вразили позиції наших військ та населені пункти.

Авіаційні удари були спрямовані на Уди, Гатище, Катеринівку (Харківська область); Білогорівку (Луганська область); Роздолівку, Терни, Авдіївку, Семенівку, Ласточкине, Олександропіль (Донецька область).

Понад 110 населених пунктів відчули артилерійський вогонь в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Оперативна обстановка залишається без змін на Волинському та Поліському напрямках.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах.

На Куп’янському напрямку відбито 3 атаки біля Синьківки (Харківська область), а на Лиманському - 17 атак в районах Терни, Ямполівка, Торське (Донецька область) та Білогорівка (Луганська область).

Біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки (Донецька область) відбито 13 атак на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському напрямку, в зоні ОСУВ "Таврія", захисники відбили 38 атак біля Ласточкиного, Авдіївки та інших населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки. Тут рф 12 разів намагалася прорвати оборону наших військ.

На Запорізькому напрямку ворог 3 рази безуспішно намагався атакувати позиції наших військ південно-східніше Малої Токмачки.

Додамо

Українські війська активно протидіють ворожій агресії, завдаючи втрати в живій силі та техніці. Авіація Сил оборони ударила по 11 районах зосередження ворожих військ та зенітно-ракетному комплексу.

За минулу добу рф здійснила 4 ракетні удари, 110 авіаційних атак, 95 залпових обстрілів12.02.24, 07:38 • 30684 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
dniproДніпро
mala-tokmachkaМала Токмачка
donetsДонець
avdiivkaАвдіївка
lyman-ukrainaЛиман, Україна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
armiia-oborony-izrailiuАрмія оборони Ізраїлю
lastivchyne-hnizdoЛастівчине гніздо
ternyТерни
toretskТорецьк
bakhmutБахмут
luhanskЛуганськ
donetskДонецьк
chernihivЧернігів
zaporizhzhiaЗапоріжжя
mykolaivМиколаїв
khersonХерсон
sumyСуми
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,949.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,835.18