За останню добу рф завдала 8 ракетних ударів, 55 авіаційних атак, 137 залпових обстрілів
Київ • УНН
росія завдала численних ракетних і повітряних ударів по всій території України, в той час як українські війська відбили численні атаки в кількох регіонах.
Протягом останньої доби відбулося 90 бойових зіткнень. рф завдала 8 ракетних та 55 авіаційних ударів. Додатково, 137 разів були обстріляні реактивними системами залпового вогню позиції наших військ та населені пункти. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень, під час яких ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів. Ще 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню вразили позиції наших військ та населені пункти.
Авіаційні удари були спрямовані на Уди, Гатище, Катеринівку (Харківська область); Білогорівку (Луганська область); Роздолівку, Терни, Авдіївку, Семенівку, Ласточкине, Олександропіль (Донецька область).
Понад 110 населених пунктів відчули артилерійський вогонь в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
Оперативна обстановка залишається без змін на Волинському та Поліському напрямках.
На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах.
На Куп’янському напрямку відбито 3 атаки біля Синьківки (Харківська область), а на Лиманському - 17 атак в районах Терни, Ямполівка, Торське (Донецька область) та Білогорівка (Луганська область).
Біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки (Донецька область) відбито 13 атак на Бахмутському напрямку.
На Авдіївському напрямку, в зоні ОСУВ "Таврія", захисники відбили 38 атак біля Ласточкиного, Авдіївки та інших населених пунктів.
На Мар’їнському напрямку продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки. Тут рф 12 разів намагалася прорвати оборону наших військ.
На Запорізькому напрямку ворог 3 рази безуспішно намагався атакувати позиції наших військ південно-східніше Малої Токмачки.
Додамо
Українські війська активно протидіють ворожій агресії, завдаючи втрати в живій силі та техніці. Авіація Сил оборони ударила по 11 районах зосередження ворожих військ та зенітно-ракетному комплексу.
За минулу добу рф здійснила 4 ракетні удари, 110 авіаційних атак, 95 залпових обстрілів12.02.24, 07:38 • 30684 перегляди