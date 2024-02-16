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Ситуація в Авдіївці: Тарнавський повідомив про пожежу на Коксохім, евакуацію поранених і полонених

Ситуація в Авдіївці: Тарнавський повідомив про пожежу на Коксохім, евакуацію поранених і полонених

Київ • УНН

 • 33904 перегляди

Українські захисники відбили понад 30 російських атак навколо Авдіївки, в той час як у місті та прилеглих районах тривають запеклі бої.

Понад 30 атак росіян відбили в районі Авдіївки українські захисники впродовж дня. Про поточну ситуацію станом на вечір в одній з найгарячіших точок фронту повідомив  Бригадний генерал, Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.

З початку доби в районі Авдіївки наші захисники відбили більш ніж 30 атак росіян. Агресор здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів. ... Зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони.

– повідомив Тарнавський.

Деталі

Тарнавський також повідомив, що на Авдіївському коксохімічному заводі триває пожежа. По його даним російські терористи поцілили у цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі.

Бійці з третьої штурмової показали що відбувається у підвалах Коксохіму в Авдіївці16.02.24, 21:03 • 28763 перегляди

Водночас, командував запевнив, що евакуація наших поранених бійці триває.

Евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами, але здійснюється. На цей момент нашим захисникам перекидаються потрібні резерви. Дієвим також залишається постачання боєприпасів. Підрозділи утримують визначені рубежі оборони відповідно до оперативної обстановки. 

 – написав Тарнавський.

Він наголосив, що у пріоритеті залишається збереження життя наших військоивх. Тому їм дано розпорядження в разі потреби відходять на нові позиції.

На превеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима.

 – повідомив командувач ОСУВ «Таврія».

За даними Тарнавського станом на 21:00 у межах міста Авдіївка тривають важкі бої. Противник продовжує завдавати артилерійських обстрілів та масованих бомбових ударів, фактично знищуючи місто.

Тарнавський зауважив, що ворог кидає на штурм всі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, та намагається протиснути нашу оборону. Однак, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів, які переважають кількісно в особовому складі, артилерії та авіації.

Зазначається, що крім Авдіївки, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали майже 20 навколишніх населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське та ін

Додатково

Тарнавський також зауважив, що ворог несе величезні втрати. Від початку повномасштабної війни лише на цьому напрямку окупанти втратили понаж 20 тисяч своїх військових.

Для розуміння масштабів наступу противника та його "сточування".  Левова частина втрат окупантів на Таврійському напрямку припадає саме на Авдіївку.  Лише з початку року втрати окупантів на цьому напрямку склали 20 018 осіб, 199 танків та 481 бойова бронемашина (1 січня - 15 лютого 2024 р.). 

– повідомив Тарнавський.

Намагаючись захопити Авдіївку росіяни зазнають рекордних втрат – Центр Національного Спротиву16.02.24, 21:14 • 28900 переглядiв

Нагадаємо

Раніше у пресслужбі 3 штурмової бригади повідомляли, що проти сил Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївці воює не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Ситуація в Авдіївці надзвичайно тяжка.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що ситуація в Авдіївці дуже складна, і їхнє головне завдання - зберегти життя українських солдатів, оскільки росіяни перетворили населений пункт майже на руїни через постійні обстріли.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Війна
oleksii-danylovОлексій Данилов
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
avdiivkaАвдіївка
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