Ситуація в Авдіївці: Тарнавський повідомив про пожежу на Коксохім, евакуацію поранених і полонених

Понад 30 атак росіян відбили в районі Авдіївки українські захисники впродовж дня. Про поточну ситуацію станом на вечір в одній з найгарячіших точок фронту повідомив Бригадний генерал, Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.

З початку доби в районі Авдіївки наші захисники відбили більш ніж 30 атак росіян. Агресор здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів. ... Зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони. – повідомив Тарнавський.

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Тарнавський також повідомив, що на Авдіївському коксохімічному заводі триває пожежа. По його даним російські терористи поцілили у цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі.

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Водночас, командував запевнив, що евакуація наших поранених бійці триває.

Евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами, але здійснюється. На цей момент нашим захисникам перекидаються потрібні резерви. Дієвим також залишається постачання боєприпасів. Підрозділи утримують визначені рубежі оборони відповідно до оперативної обстановки. – написав Тарнавський.

Він наголосив, що у пріоритеті залишається збереження життя наших військоивх. Тому їм дано розпорядження в разі потреби відходять на нові позиції.

На превеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима. – повідомив командувач ОСУВ «Таврія».

За даними Тарнавського станом на 21:00 у межах міста Авдіївка тривають важкі бої. Противник продовжує завдавати артилерійських обстрілів та масованих бомбових ударів, фактично знищуючи місто.

Тарнавський зауважив, що ворог кидає на штурм всі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, та намагається протиснути нашу оборону. Однак, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів, які переважають кількісно в особовому складі, артилерії та авіації.

Зазначається, що крім Авдіївки, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали майже 20 навколишніх населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське та ін

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Тарнавський також зауважив, що ворог несе величезні втрати. Від початку повномасштабної війни лише на цьому напрямку окупанти втратили понаж 20 тисяч своїх військових.

Для розуміння масштабів наступу противника та його "сточування". Левова частина втрат окупантів на Таврійському напрямку припадає саме на Авдіївку. Лише з початку року втрати окупантів на цьому напрямку склали 20 018 осіб, 199 танків та 481 бойова бронемашина (1 січня - 15 лютого 2024 р.). – повідомив Тарнавський.

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Нагадаємо

Раніше у пресслужбі 3 штурмової бригади повідомляли, що проти сил Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївці воює не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Ситуація в Авдіївці надзвичайно тяжка.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що ситуація в Авдіївці дуже складна, і їхнє головне завдання - зберегти життя українських солдатів, оскільки росіяни перетворили населений пункт майже на руїни через постійні обстріли.