Ситуация в Авдеевке: Тарнавский сообщил о пожаре на Коксохиме, эвакуации раненых и пленных

Более 30 атак россиян отбили в районе Авдеевки украинские защитники в течение дня. О текущей ситуации по состоянию на вечер в одной из самых горячих точек фронта сообщил Бригадный генерал, Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

С начала суток в районе Авдеевки наши защитники отбили более 30 атак россиян. Агрессор совершил 20 авиаударов и более полутора сотен артиллерийских обстрелов. ... Из разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны. - сообщил Тарнавский.

Детали

Тарнавский также сообщил, что на Авдеевском коксохимическом заводе продолжается пожар. По его данным российские террористы попали в цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на складе.

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В то же время, командовал заверил, что эвакуация наших раненых бойцов продолжается.

Эвакуация раненых затруднена непрерывными обстрелами, но осуществляется. На данный момент нашим защитникам перебрасываются необходимые резервы. Действенным также остается снабжение боеприпасов. Подразделения удерживают определенные рубежи обороны в соответствии с оперативной обстановкой. - написал Тарнавский.

Он отметил, что в приоритете остается сохранение жизни наших войскоивх. Поэтому им дано распоряжение в случае необходимости отходят на новые позиции.

К большому сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого побратима. - сообщил командующий ОСУВ "Таврия".

По данным Тарнавского по состоянию на 21:00 в пределах города Авдеевка продолжаются тяжелые бои. Противник продолжает наносить артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары, фактически уничтожая город.

Тарнавский отметил, что враг бросает на штурм все резервы, перебрасывая их с других направлений, и пытается продавить нашу оборону. Однако, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских оккупантов, которые преобладают количественно в личном составе, артиллерии и авиации.

Отмечается, что кроме Авдеевки, артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись почти 20 окрестных населенных пунктов, среди которых Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Невельское и др

Дополнительно

Тарнавский также отметил, что враг несет огромные потери. С начала полномасштабной войны только на этом направлении оккупанты потеряли понаж 20 тысяч своих военных.

Для понимания масштабов наступления противника и его "стачивания". Львиная доля потерь оккупантов на Таврическом направлении приходится именно на Авдеевку. Только с начала года потери оккупантов на этом направлении составили 20 018 человек, 199 танков и 481 боевая бронемашина (1 января - 15 февраля 2024 г.). - сообщил Тарнавский.

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Напомним,

Ранее в пресс-службе 3 штурмовой бригады сообщали, что против сил Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевке воюет не менее 15 тысяч личного состава армии врага. Ситуация в Авдеевке чрезвычайно тяжелая.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ситуация в Авдеевке очень сложная, и их главная задача - сохранить жизни украинских солдат, поскольку россияне превратили населенный пункт почти в руины из-за постоянных обстрелов.