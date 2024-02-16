Ситуация в Авдеевке: Тарнавский сообщил о пожаре на Коксохиме, эвакуации раненых и пленных

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
  •  120078 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
  •  146660 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
  •  134043 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  165598 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  246175 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  256170 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  217503 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  209441 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  218464 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  250578 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Ситуация в Авдеевке: Тарнавский сообщил о пожаре на Коксохиме, эвакуации раненых и пленных

Ситуация в Авдеевке: Тарнавский сообщил о пожаре на Коксохиме, эвакуации раненых и пленных

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 20:48  •  9841 просмотра

Read in English

Украинские защитники отбили более 30 российских атак вокруг Авдеевки, в то время как в городе и прилегающих районах продолжаются ожесточенные бои.

Более 30 атак россиян отбили в районе Авдеевки украинские защитники в течение дня. О текущей ситуации по состоянию на вечер в одной из самых горячих точек фронта сообщил  Бригадный генерал, Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

С начала суток в районе Авдеевки наши защитники отбили более 30 атак россиян. Агрессор совершил 20 авиаударов и более полутора сотен артиллерийских обстрелов. ... Из разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны.

- сообщил Тарнавский.

Детали

Тарнавский также сообщил, что на Авдеевском коксохимическом заводе продолжается пожар. По его данным российские террористы попали в цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на складе.

Бойцы из третьей штурмовой показали что происходит в подвалах Коксохима в Авдеевке16 февраля 2024, 19:03 • 18110 просмотров

В то же время, командовал заверил, что эвакуация наших раненых бойцов продолжается.

Эвакуация раненых затруднена непрерывными обстрелами, но осуществляется. На данный момент нашим защитникам перебрасываются необходимые резервы. Действенным также остается снабжение боеприпасов. Подразделения удерживают определенные рубежи обороны в соответствии с оперативной обстановкой. 

 - написал Тарнавский.

Он отметил, что в приоритете остается сохранение жизни наших войскоивх. Поэтому им дано распоряжение в случае необходимости отходят на новые позиции.

К большому сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого побратима.

 - сообщил командующий ОСУВ "Таврия".

По данным Тарнавского по состоянию на 21:00 в пределах города Авдеевка продолжаются тяжелые бои. Противник продолжает наносить артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары, фактически уничтожая город.

Тарнавский отметил, что враг бросает на штурм все резервы, перебрасывая их с других направлений, и пытается продавить нашу оборону. Однако, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских оккупантов, которые преобладают количественно в личном составе, артиллерии и авиации.

Отмечается, что кроме Авдеевки, артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись почти 20 окрестных населенных пунктов, среди которых Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Невельское и др

Дополнительно

Тарнавский также отметил, что враг несет огромные потери. С начала полномасштабной войны только на этом направлении оккупанты потеряли понаж 20 тысяч своих военных.

Для понимания масштабов наступления противника и его "стачивания".  Львиная доля потерь оккупантов на Таврическом направлении приходится именно на Авдеевку.  Только с начала года потери оккупантов на этом направлении составили 20 018 человек, 199 танков и 481 боевая бронемашина (1 января - 15 февраля 2024 г.). 

- сообщил Тарнавский.

Пытаясь захватить Авдеевку россияне несут рекордные потери - Центр Национального Сопротивления16 февраля 2024, 19:14 • 17108 просмотров

Напомним,

Ранее в пресс-службе 3 штурмовой бригады сообщали, что против сил Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевке воюет не менее 15 тысяч личного состава армии врага. Ситуация в Авдеевке чрезвычайно тяжелая.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ситуация в Авдеевке очень сложная, и их главная задача - сохранить жизни украинских солдат, поскольку россияне превратили населенный пункт почти в руины из-за постоянных обстрелов.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
oleksii-danylovАлексей Данилов
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
lastivchyne-hnizdoЛасточкино гнездо
Ситуація в Авдіївці: Тарнавський повідомив про пожежу на Коксохім, евакуацію поранених і полонених
The situation in Avdiivka: Tarnavsky reports on fire at Koksokhim, evacuation of wounded and prisoners
Новости по теме

Ситуация в Авдеевке: Тарнавский сообщил о пожаре на Коксохиме, эвакуации раненых и пленных

Украинские защитники отбили более 30 российских атак вокруг Авдеевки, в то время как в городе и прилегающих районах продолжаются ожесточенные бои.

Война •   •  9841 просмотра
Ситуация в Авдеевке: Тарнавский сообщил о пожаре на Коксохиме, эвакуации раненых и пленных

Зеленский о соглашениях гарантий безопасности с Британией, Францией и Германией: важно, чтобы рф видела поддержку Украины

Президент Зеленский заявил, что соглашения о гарантиях безопасности, подписанные с Великобританией, Францией и Германией, важны для того, чтобы Россия увидела, что Украина имеет поддержку великих мировых держав и не будет брошена.

Война •   •  12066 просмотра
Зеленский о соглашениях гарантий безопасности с Британией, Францией и Германией: важно, чтобы рф видела поддержку Украины

Макрон о соглашении по безопасности между Францией и Украиной: подписали его на 10 лет

Франция и Украина подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности. Франция обязалась внести 6 млрд евро дополнительно на военные нужды.

Война •   •  11405 просмотра
Макрон о соглашении по безопасности между Францией и Украиной: подписали его на 10 лет

россияне развернули морги в школах под Донецком

Оккупанты обустраивают морги в школах под Донецком из-за большого количества жертв во время боев под Авдеевкой.

Война •   •  9226 просмотра
россияне развернули морги в школах под Донецком

Макрон заявил, что посетит Украину "до середины марта"

Президент Франции во время пресс-конференции в Париже заявил, что собирается посетить Украину в ближайшие недели, а точнее - до середины марта.

Политика •   •  8439 просмотра
Макрон заявил, что посетит Украину "до середины марта"

Макрон о ядерном оружии в космосе: рф должна "безотлагательно предоставить объяснения"

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал россию немедленно объяснить свои планы по размещению ядерного оружия в космосе.

Война •   •  15888 просмотра
Макрон о ядерном оружии в космосе: рф должна "безотлагательно предоставить объяснения"

Ирина Коляденко завоевала "золото" на Чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте, еще две украинские спортсменки завоевали "бронзу"

Женская сборная Украины по вольной борьбе завоевала одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе 2024 года в Бухаресте, а Ирина Коляденко завоевала золото в категории до 65 кг.

Спорт •   •  10873 просмотра
Ирина Коляденко завоевала "золото" на Чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте, еще две украинские спортсменки завоевали "бронзу"

Смерть Навального свидетельствует о слабости кремля - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о слабости кремля и его страхе перед оппонентами.

Политика •   •  13677 просмотра
Смерть Навального свидетельствует о слабости кремля - Макрон

Франция анонсирует до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году

Франция обещает выделить до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году в рамках нового соглашения о безопасности, подписанного Макроном и Зеленским.

Война •   •  15943 просмотра
Франция анонсирует до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году

Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности между Францией и Украиной

Франция и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности во время встречи президентов Зеленского и Макрона в Париже.

Политика •   •  13558 просмотра
Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности между Францией и Украиной