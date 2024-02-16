Бойцы из третьей штурмовой показали что происходит в подвалах Коксохима в Авдеевке

Что сейчас происходит в подвалах завода Коксохим в Авдеевке показали бойцы Третьей штурмовой бригады, передает УНН.

Внутри завода военные укрываются от постоянных обстрелов противника, а медики стабилизируют раненых. Даже тогда, когда от очередных КАБов сыпется потолок. - отметили военные

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Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ситуация в Авдеевке очень сложная, и их главная задача - сохранить жизни украинских солдат, поскольку россияне превратили населенный пункт почти в руины из-за постоянных обстрелов.

Ранее в пресс-службе 3 штурмовой бригады сообщали, что против сил Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевке воюет не менее 15 тысяч личного состава армии врага. Ситуация в Авдеевке чрезвычайно тяжелая.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский заявлял, что в Авдеевке на 13 часов заблокированных украинских подразделений нет, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки, на других угрожающих направлениях при необходимости также осуществляется маневр войсками с переходом на новые позиции.

Госпогранслужба показала кадры с круговой обороны в Авдеевке.