Бойцы из третьей штурмовой показали что происходит в подвалах Коксохима в Авдеевке
Киев • УНН
Военные прячутся от постоянных вражеских обстрелов в подвалах завода "Коксохим" в осажденной Авдеевке, где от регулярных обстрелов обваливается потолок, а медики стабилизируют раненых.
Что сейчас происходит в подвалах завода Коксохим в Авдеевке показали бойцы Третьей штурмовой бригады, передает УНН.
Внутри завода военные укрываются от постоянных обстрелов противника, а медики стабилизируют раненых. Даже тогда, когда от очередных КАБов сыпется потолок.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ситуация в Авдеевке очень сложная, и их главная задача - сохранить жизни украинских солдат, поскольку россияне превратили населенный пункт почти в руины из-за постоянных обстрелов.
Ранее в пресс-службе 3 штурмовой бригады сообщали, что против сил Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевке воюет не менее 15 тысяч личного состава армии врага. Ситуация в Авдеевке чрезвычайно тяжелая.
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский заявлял, что в Авдеевке на 13 часов заблокированных украинских подразделений нет, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки, на других угрожающих направлениях при необходимости также осуществляется маневр войсками с переходом на новые позиции.
Госпогранслужба показала кадры с круговой обороны в Авдеевке.
Бойцы из третьей штурмовой показали что происходит в подвалах Коксохима в Авдеевке
Военные прячутся от постоянных вражеских обстрелов в подвалах завода "Коксохим" в осажденной Авдеевке, где от регулярных обстрелов обваливается потолок, а медики стабилизируют раненых.
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