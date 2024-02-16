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Держприкордонслужба показала кадри з кругової оборони в Авдіївці

Держприкордонслужба показала кадри з кругової оборони в Авдіївці

Київ • УНН

 • 28261 перегляди

Державна прикордонна служба опублікувала відео, на якому українські солдати мужньо утримують позиції під час кругової оборони в надзвичайно складній ситуації в Авдіївці.

Держприкордонслужба опублікувала відео на якому показала момент з кругової оборони українських військових в Авдіївці, передає УНН.

"Авдіївський напрямок. Прикордонники разом із ЗСУ та іншими Силами оборони б’ються з ворогом. Для прикордонників комендатури швидкого реагування Волинського загону це вже друга ротація на цьому напрямку. Бійці мужньо тримають свої позиції та проявляють неабиякий героїзм на полі бою", - йдеться в повідомленні.

На відео показано момент з кругової оборони в Авдіївці. Також на відео військові заявляють, що не залишилося жодної цілої будівлі.

Доповнення

Пресслужба 3 штурмової бригади повідомляла, що проти сил Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївці воює не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Ситуація в Авдіївці надзвичайно тяжка.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський заявляв, що в Авдіївці на 13 годину заблокованих українських підрозділів немає, українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки, на інших загрозливих напрямках за потреби також здійснюється маневр військами з переходом на нові позиції.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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