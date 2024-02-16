В Авдіївці на 13 годину заблокованих українських підрозділів немає, воїни з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці міста - Тарнавський

В Авдіївці на 13 годину заблокованих українських підрозділів немає, українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки, на інших загрозливих напрямках за потреби також здійснюється маневр військами з переходом на нові позиції, повідомив у п'ятницю командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.

Станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає. У скрутній ситуації на полі бою, коли від укріплення залишаються лише руїни і купа розбитої цегли, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів. Так, українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. На інших загрозливих напрямках, у разі потреби, також здійснюється маневр військами з переходом на нові підготовлені позиції, щоб мати змогу й надалі нищити російських окупантів і утримувати місто - повідомив Тарнавський у Telegram.

Командувач Тарнавський заявив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки: триває облаштування на нових позиціях