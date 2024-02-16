В Авдеевке на 13 часов заблокированных украинских подразделений нет, воины с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине города - Тарнавский

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
  •  60748 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
  •  106411 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
  •  115614 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  151999 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  233118 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  248562 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  213760 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  207073 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  216618 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  250179 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В Авдеевке на 13 часов заблокированных украинских подразделений нет, воины с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине города - Тарнавский

В Авдеевке на 13 часов заблокированных украинских подразделений нет, воины с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине города - Тарнавский

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 13:45  •  5435 просмотра

Read in English

Украинские войска с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине города, указал командующий Тарнавский

В Авдеевке на 13 часов заблокированных украинских подразделений нет, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки, на других угрожающих направлениях при необходимости также осуществляется маневр войсками с переходом на новые позиции, сообщил в пятницу командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

По состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет. В трудной ситуации на поле боя, когда от укрепления остаются только руины и куча разбитых кирпичей, приоритетом для нас является сохранение жизни воинов. Так, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. На других угрожающих направлениях, в случае необходимости, также осуществляется маневр войсками с переходом на новые подготовленные позиции, чтобы иметь возможность и в дальнейшем уничтожать российских оккупантов и удерживать город

- сообщил Тарнавский в Telegram.

Командующий Тарнавский заявил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки: идет обустройство на новых позициях16 февраля 2024, 12:47 • 11473 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
avdiivkaАвдеевка
В Авдіївці на 13 годину заблокованих українських підрозділів немає, воїни з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці міста - Тарнавський
As of 1 p.m. there are no blocked Ukrainian units in Avdiivka, troops withdrew from their position on the southern outskirts of the city with minor losses - Tarnavsky
Новости по теме

В Авдеевке на 13 часов заблокированных украинских подразделений нет, воины с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине города - Тарнавский

Украинские войска с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине города, указал командующий Тарнавский.

Война •   •  5435 просмотра
В Авдеевке на 13 часов заблокированных украинских подразделений нет, воины с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине города - Тарнавский

Шольц призвал Конгресс США быстрее принять финансовую поддержку Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить дальнейшую помощь Украине во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Война •   •  6660 просмотра
Шольц призвал Конгресс США быстрее принять финансовую поддержку Украине

Ситуация на границе и экспорт украинской продукции: Сольский провел онлайн-встречу с польским коллегой

Министры сельского хозяйства Украины и Польши обсудили решение проблем на границе для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и продолжение переговоров на следующей неделе.

Экономика •   •  8419 просмотра
Ситуация на границе и экспорт украинской продукции: Сольский провел онлайн-встречу с польским коллегой

Массажи, оздоровительные ванны, физкультура: в больнице в Киевской области открыли реабилитационный зал

В Киевской области открылся реабилитационный зал.

Общество •   •  8793 просмотра
Массажи, оздоровительные ванны, физкультура: в больнице в Киевской области открыли реабилитационный зал

Необходимо более 15 миллиардов долларов: Кубраков обсудил потребности Украины со спецпредставительницей США Прицкер

Вице-премьер-министр Кубраков обсудил с американскими чиновниками финансовые потребности Украины на восстановление и усиление защиты морского экспорта из-за усиления блокады на польской границе.

Экономика •   •  9347 просмотра
Необходимо более 15 миллиардов долларов: Кубраков обсудил потребности Украины со спецпредставительницей США Прицкер

"Очевидно, он убит путиным": Зеленский прокомментировал смерть Навального

Зеленский прокомментировал, что Навальный, очевидно, был убит путиным, как и тысячи других, тогда как Шольц сказал, что Навальный заплатил за свою смелость жизнью, критикуя российский режим.

Политика •   •  9500 просмотра
"Очевидно, он убит путиным": Зеленский прокомментировал смерть Навального

Германия и дальше будет поддерживать независимую Украину: Шольц рассказал о деталях соглашения по безопасности

Германия будет продолжать поддерживать независимость Украины и ее обороноспособность против России через новое соглашение по безопасности, которое предусматривает военную помощь, помощь в разминировании и инфраструктурную помощь.

Война •   •  11377 просмотра
Германия и дальше будет поддерживать независимую Украину: Шольц рассказал о деталях соглашения по безопасности

Детально понимаю, что происходит: Зеленский о ситуации в Авдеевке

Президент Зеленский подчеркнул, что сохранение жизни украинских солдат является главным приоритетом, и потребовал от военного руководства минимизировать потери при обороне от российских атак в Авдеевке.

Война •   •  9578 просмотра
Детально понимаю, что происходит: Зеленский о ситуации в Авдеевке

Кабинет министров утвердил план приоритетных действий на 2024 год: на первом месте - обороноспособность

Кабинет Министров утвердил план приоритетных действий правительства на период до 2024 года с акцентом на обороноспособность, европейскую интеграцию и восстановление разрушенных территорий.

Политика •   •  6979 просмотра
Кабинет министров утвердил план приоритетных действий на 2024 год: на первом месте - обороноспособность

Правительство одобрило назначение нового главы Хмельницкой ОГА: назвали имя

Кабинет министров Украины одобрил назначение Сергея Тюрина новым главой Хмельницкой областной государственной администрации.

Политика •   •  8188 просмотра
Правительство одобрило назначение нового главы Хмельницкой ОГА: назвали имя