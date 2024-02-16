В Авдеевке на 13 часов заблокированных украинских подразделений нет, воины с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине города - Тарнавский
Киев • УНН
Украинские войска с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине города, указал командующий Тарнавский
В Авдеевке на 13 часов заблокированных украинских подразделений нет, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки, на других угрожающих направлениях при необходимости также осуществляется маневр войсками с переходом на новые позиции, сообщил в пятницу командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.
По состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет. В трудной ситуации на поле боя, когда от укрепления остаются только руины и куча разбитых кирпичей, приоритетом для нас является сохранение жизни воинов. Так, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. На других угрожающих направлениях, в случае необходимости, также осуществляется маневр войсками с переходом на новые подготовленные позиции, чтобы иметь возможность и в дальнейшем уничтожать российских оккупантов и удерживать город
Командующий Тарнавский заявил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки: идет обустройство на новых позициях16 февраля 2024, 12:47 • 11473 просмотра
В Авдеевке на 13 часов заблокированных украинских подразделений нет, воины с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине города - Тарнавский
Украинские войска с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине города, указал командующий Тарнавский.
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