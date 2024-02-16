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Командующий Тарнавский заявил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки: идет обустройство на новых позициях

Командующий Тарнавский заявил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки: идет обустройство на новых позициях

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 12:47  •  11303 просмотра

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Командующий Тарнавский объявил о решении об отходе с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки на новые позиции

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что командование ОСГВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки - для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки, сейчас идет обустройство подразделений на новых позициях, передает УНН.

После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Мы держать эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки

- написал Тарнвский в Telegram.

Тарнавский подчеркнул, что "тактически занятие этих позиций не предоставляет врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции".

"Сейчас продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений", - сообщил Тарнавский.

Генштаб об Авдеевском направлении: осуществляется маневр войсками и плановое усиление подразделений16 февраля 2024, 06:57 • 25728 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
avdiivkaАвдеевка
telegramТелеграмма
Командувач Тарнавський заявив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки: триває облаштування на нових позиціях
Commander Tarnavsky announces decision to withdraw from Zenit position on the southeastern outskirts of Avdiivka: units are being equipped in new positions
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