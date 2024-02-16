Командувач Тарнавський заявив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки: триває облаштування на нових позиціях
Київ • УНН
Командувач Тарнавський оголосив про рішення про відхід з позиції "Зеніт" на околиці Авдіївки на нові позиції
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що командування ОСУВ ухвалило рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки - задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки, наразі триває облаштування підрозділів на нових позиціях, передає УНН.
Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ми тримати цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога. Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки
Тарнавський наголосив, що "тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції".
"Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів", - повідомив Тарнавський.
Генштаб про Авдіївський напрямок: здійснюється маневр військами та планове підсилення підрозділів16.02.24, 08:57 • 30267 переглядiв