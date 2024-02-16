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Генштаб про Авдіївський напрямок: здійснюється маневр військами та планове підсилення підрозділів

Генштаб про Авдіївський напрямок: здійснюється маневр військами та планове підсилення підрозділів

Київ • УНН

 • 30268 перегляди

Українські захисники продовжують стримувати російські війська, які намагаються оточити Авдіївку.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку, здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках та планове підсилення підрозділів, ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 16 лютого, пише УНН.

Деталі

"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, Сили оборони протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

"Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках", - повідомили у Генштабі.

За добу на фронті відбулося 95 бойових зіткнень – Генштаб16.02.24, 07:40 • 43447 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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