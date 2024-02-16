За добу на фронті відбулося 95 бойових зіткнень – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу українські війська відбили 95 бойових зіткнень на різних ділянках фронту.
Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень на передовій. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 34 атаки.
На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога південніше Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області.
На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурми.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження ворога – Генштаб16.02.24, 07:24 • 28520 переглядiв